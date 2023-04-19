Путешественникам с детьми раскрыли секреты правильной упаковки чемодана

В поездке с детьми в первую очередь нужно упаковывать собственные вещи, а в последнюю — детские, чтобы легко доставать из чемодана все, что понадобится ребенку. Секреты правильной упаковки раскрыли путешественникам аналитики ретейлера M&S Kidswear, сообщает The Mirror.

Фото: Lenta.ru Lenta.ru

«При упаковке надо подходить к делу стратегически. Ключевой совет — положить детские пляжные полотенца и купальники прямо наверх вашего чемодана, чтобы дети могли сразу нырнуть в бассейн после утомительного путешествия», — отмечают эксперты.

Аналитики также поставили точку в споре о скручивании вещей в багаже, заметив, что этот способ нецелесообразен для всей одежды. Тем не менее такой метод все же подойдет для вещей из хлопка, льна и других натуральных материалов, которые легко мнутся. Если же сворачивать трикотажные изделия, они займут слишком много места, объяснили эксперты.

Кроме того, по словам аналитиков, громоздкие вещи стоит надеть на себя во время перелета, чтобы сэкономить место в багаже. «Независимо от того, в каком климате вы окажетесь, лучше всего путешествовать в больших вещах, таких как легкие куртки и джоггеры», — заключили в M&S Kidswear.