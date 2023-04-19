Все, что нужно знать о шенгене

Рекомендации для российских туристов по получению виз.

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В связи с началом теплого "туристического" сезона для россиян становится особенно актуальным вопрос о получении шенгенских виз. События последнего времени сильно усложнили этот процесс. Но стать обладателем шенгена все же возможно. Этому вопросу посвятило большой материал издание "Ведомости. Город".

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На сегодня шесть стран из 27, входящих в шенгенскую зону, ввели запрет на въезд наших сограждан: Латвия, Литва, Польша, Финляндия, Чехия и Эстония. В эти государства оформить визу не удастся. Приостановлена выдача россиянам краткосрочного шенгена в Нидерланды и туристического – в Бельгию и Словакию. Получить право на въезд в эти страны можно только с целью учебы, работы, встречи с родными или долгосрочного проживания.

Посольство Дании в Москве не принимает заявления на краткосрочные визы, но на его же сайте говорится, что это можно сделать через консульство Литвы в Калининграде или в Генеральном консульстве Венгрии в Екатеринбурге.

Норвежские консульства формально принимают документы на туристическую визу, но по факту ее не выдают, о чем честно предупреждает ресурс Иммиграционного управления Норвегии. Прочие страны шенгенского соглашения туристические визы жителям России оформляют.

При оформлении шенгена теперь действуют общие правила Визового кодекса Евросоюза. С 12 сентября 2022 года прекращен действовавший с 2007 года упрощенный режим выдачи виз россиянам. Визовый сбор "подорожал" с 35 до 80 евро для взрослых и до 40 евро — для детей до 12 лет (детям младше 6 лет визы выдаются бесплатно). Итого оформить шенген сейчас в общей сложности стоит 114 евро (с учетом специального сбора визового центра). Кроме того, срок рассмотрения заявок удлинился на срок от 15 до 45 дней. Больше не применяется срочное рассмотрение документов в течение 3 дней за повышенную плату.

Изменения произошли в комплексе требуемых от заявителя документов. Многие страны усложнили требования к медицинской страховке, обязательной для визы. Так, Германия больше не признает российские полисы – только страховку, выданную в странах Евросоюза, а к ней требует выписку из банка, действующего в ЕС. То же самое делает Мальта. Медицинскую страховку можно получить через сайт иностранной компании, но оплатить ее придется картой иностранного банка, и она стоит раза в три дороже отечественной. Также немцы запрашивают данные об оплате проживания и билетов в оба конца. Российские карты за границей перестали принимать.

В этом году требования к страховому полису ужесточила Австрия, но оставила "лазейку": наряду с европейской страховкой можно предъявить полис российской страховой компании из числа восьми компаний, аккредитованных при посольстве Австрии, или оплатить полис прямо в визовом центре при подаче документов.

В визовом центре Испании также предупреждают, что наши страховые полисы могут считаться недействительными, но на этом направлении пока проблем с российской страховкой туроператоры не фиксируют. Испания вместе с Италией и Францией – сегодня самые лояльные к русским туристам страны, куда проще всего получить визу. Для этого достаточно предоставить в визовый центр бронь отеля без предварительной оплаты. Но требования к пакету документов на получение визы в эти страны повысились: от заявителя нужны справка о работе и выписка о состоянии банковского счета с указанием транзакций за последние 3 месяца.

Указывается, что для поездки в Венгрию и Грецию документы на шенген лучше подавать через компании, аккредитованные при их консульствах: такие заявки одобряются куда чаще, чем поданные в частном порядке. До ужесточения визового режима большинство консульств давало российским компаниям аккредитацию, на сегодня это делают только Венгрия и Греция. Обычно аккредитованные операторы оформляют шенген лишь покупателям путевок у них.

Возникли сложности и с перемещением в шенгенской зоне. Въезд наших людей в Литву, Латвию, Эстонию, Польшу, Чехию и Финляндию запрещен только из стран, не входящие в шенген, как и Россия. Однако внутри пространства ограничений на перемещение между странами нет, и пограничный контроль действует на въезде в зону. Поэтому из любой "шенгенской" страны турист с действующей визой может переместиться в другую. Однако следует помнить норму Визового кодекса о том, что больше всего времени турист должен провести в стране, выдавшей ему шенген. Если речь о посещении нескольких стран с равным сроком пребывания, въезд возможен через страну, выдавшую визу. А при многократной шенгенской визе на эту страну должно приходиться большинство визитов. Сейчас за этим строго следят.

Сроки выдачи шенгенов следующие: Испания чаще всего дает визы до 3 месяцев, Италия — до года, Франция – на полгода и год, в редких случаях до 5 лет. Эти государства выдают в основном мультивизы (на право многократного заезда). Однако срок мультивиз, ранее обычно составлявший год, сейчас непредсказуем. Греция, Венгрия и Германия преимущественно оперируют визами на однократное посещение страны.

Туроператоры советуют подавать документы на визу заранее. Реальные сроки рассмотрения документов на шенген удлинились. В среднем это 15 календарных дней, и лучше ориентироваться на эту цифру, а не на редкие счастливые случаи, когда заявка рассмотрена, допустим, за неделю.