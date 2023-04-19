Что делать, если забыл документ перед поездкой на поезде

Весна в разгаре, многие отправляются в путешествия. Неизбежно возникают различные непредвиденные случаи. Например, забыли документ. Как быть в такой ситуации? На вопросы читателей отвечает пресс-служба РЖД.

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Едем с детьми в отпуск. Вечером поезд, и тут только обнаружили, что оригинал свидетельства о рождении ребенка забыли у бабушки в другом городе, где гостили на выходных. Пустят ли в вагон?

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Пресс-служба РЖД: Посадка в поезд осуществляется по документам, на которые оформлен билет. Если билет оформлен по свидетельству о рождении ребенка, то именно этот документ и нужно будет предъявить проводнику во время посадки. Причем нужен оригинал.

Правда, для детей допускается предъявить нотариально заверенную копию свидетельства о рождении. Скажем, фотография свидетельства в телефоне, по действующим правилам, не подойдет. А вот взрослым пассажирам при посадке в поезд необходимо предъявлять только оригинал документа, удостоверяющего личность.

С собой есть заграничный паспорт ребенка. Можно ли уехать на поезде внутри России по этому документу?

Пресс-служба РЖД: Да, по заграничному паспорту также можно оформить билет на поезд дальнего следования. Это такой же документ, удостоверяющий личность, как и свидетельство о рождении. Только нужно иметь в виду, что заграничный паспорт не должен быть просрочен. Взрослые пассажиры, кроме того, могут приобретать железнодорожные билеты по временному удостоверению, которое выдается, например, в случае утери паспорта, по военному билету, паспорту моряка и некоторым другим документам. По водительским правам купить билет на поезд нельзя.

Тогда можно ли билет, купленный по свидетельству о рождении ребенка, переоформить на его загранпаспорт?

Пресс-служба РЖД: В купленный билет можно внести изменение вида и номера документа. Сдавать билет и оформлять новый не придется. Нужно обратиться в любую железнодорожную кассу ОАО "РЖД" за несколько часов до планируемой поездки. При себе нужно иметь документ, по которому будет осуществляться поездка (загранпаспорт). Оператору надо будет сообщить номер заказа/электронного билета или предоставить оригинал билета, купленного в кассе, и объяснить, какие именно изменения необходимо внести. Оператор переоформит билет на другой документ.

Внести изменения может также начальник поезда с помощью специального терминала, если обратиться к нему до отправления состава. Услуга по внесению изменений в персональные данные, указанные на билетах, оказывается платно (стоимость составляет порядка 200 рублей).

Если был оформлен электронный билет, все равно придется обратиться в кассу или к начальнику поезда. Сейчас возможности самостоятельного внесения изменений в электронный билет, оформленный через интернет, нет. Самому его можно только сдать.

Изменение в билете данных одного пассажира на данные другого пассажира не допускается.

А если при посадке возникнут вопросы, куда можно обращаться?