Как защититься от клещей: 6 советов путешественникам

Для человека и животных опасны три группы клещей. Самая многочисленная — иксодовые — активизируется два раза в год: с апреля по май и с августа по сентябрь.

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Клещи переносят множество заболеваний, самые известные — боррелиоз (болезнь Лайма) и энцефалит. Последний считается наиболее опасным: вирус вызывает поражение головного мозга, а в некоторых случаях — воспаление тканей и паралич.

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Эксперты «Туту.ру» дали путешественникам шесть советов, как защититься от клещей и что делать при укусе.

1. Пройдите вакцинацию

Перед поездкой в потенциально опасные регионы нелишним будет пройти вакцинацию от энцефалита. Есть две схемы: стандартная и экстренная. В первом случае те, кто прививаются впервые, получают первую дозу препарата, затем вторую — не раньше чем через месяц. С момента второй прививки до поездки должно пройти как минимум две недели. Начинать вакцинацию лучше до сезона активности клещей. Через год вводится третья доза вакцины.

Если вы пропустили сроки, а впереди — путешествие, можно вакцинироваться экстренно. В этом случае вторая доза вакцины вводится через две недели после первой, на формирование иммунитета нужно ещё 14 дней.

Дети до 15 месяцев, взрослые старше 60 лет, работники потенциально опасных зон (например, лесники) получают прививку бесплатно по ОМС. Иммунитет в обоих случаях сохраняется на три года. Помните: это прививка от энцефалита, а не от укуса клеща. От других болезней она не защищает, поэтому при укусе всё равно нужно идти к врачу.

2. Оформите дополнительную страховку

Заражённые клещи встречаются не только в России, но и, например, в Китае и Монголии. Если едете в другие страны и планируете гулять на природе, уточните, покроет ли ваша страховая компания расходы при укусе. В России лабораторный анализ клеща не входит в бесплатную страховку, поэтому перед поездкой есть смысл оформить дополнительный полис.

3. Надевайте светлую одежду и пользуйтесь репеллентами

На светлой одежде заметить клеща проще всего. Ноги от укуса защитят заправленные в штаны носки, шею и уши — капюшон. Бывают и противоэнцефалитные костюмы, пропитанные специальным составом, для взрослых, детей и даже собак — возможно, стоит такой купить. После прогулки нужно обязательно друг друга осмотреть, в том числе волосы.

Не пренебрегайте средствами защиты: репелленты спасают не только от комаров, но и от клещей. Укус последнего не вызывает боли, и его легко не заметить.

4. Защитите не только себя, но и питомца

Клещи опасны не только для человека, но и для домашних питомцев, прежде всего собак. К тому же членистоногие может переползти с животного на хозяина.

«Клещи переносят пироплазмоз, это заболевание может вызвать летальный исход. Единственная профилактика — обработка питомца от эктопаразитов. Самые удобные средства — таблетки и капли. И то и другое эффективно. При использовании капель внимательно ознакомьтесь с инструкцией — если наносить средство неправильно, эффекта не будет. Во время поездок на природу можно использовать защитные спреи и комбинезоны. Обязательно осматривайте животное после прогулки и помните, что ни один препарат, к сожалению, не даёт стопроцентной защиты. Заметили, что питомец вялый, плохо ест — сразу идите к ветеринару», — рассказала ветеринарный врач Наталья Быкова.

5. Как удалить клеща

При обнаружении присосавшегося клеща необходимо как можно скорее обратиться в травмпункт или, если ехать далеко, удалить его самостоятельно.

Возьмите в поездку специальное приспособление — они продаются в аптеках и на крупных маркетплейсах. Если нет ни приспособления, ни пинцета, удаляйте руками. Продезинфицируйте их, обмотайте пальцы бинтом и проверните клеща как можно ближе к месту укуса. Смажьте укус йодом и не волнуйтесь, если под кожей осталась чёрная точка. Скорее всего, это хоботок клеща, и он не опасен.

Роспотребнадзор сообщает, что клеща нужно поместить в закрытый контейнер и отнести на анализ. Не получается сразу добраться до травмпункта или поликлиники — оставьте его в холодильнике, максимум на два дня.

6. Укусили — следите за самочувствием

Следите за температурой, болезни проявляют себя не сразу. Инкубационный период энцефалита — до 21 дня, боррелиоза — до 30. Если клещ был на человеке достаточно долго, от боррелиоза врач может выписать антибиотик.