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1 час назад

Как безопасно бронировать тур для отдыха

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Нередко граждане, бронирующие отдых, становятся жертвами мошенников. "Известия" пообщались с экспертами туристического бизнеса и выяснили, как безопасно бронировать тур для отдыха.

Как безопасно бронировать тур для отдыха
Фото: Banki.loansBanki.loans

На сегодняшний день существует несколько способов бронирования отдыха. Можно забронировать отдых самостоятельно на сайтах туроператоров или агрегаторов, либо обратиться за помощью в турагентство или к индивидуальному агенту. Однако, по мнению экспертов, второй вариант является наиболее рискованным.

Специалисты рекомендуют бронировать отдых через известные онлайн-сервисы. Однако важно определить, настоящий ли это сайт — для этого нужно внимательно проверить адрес в поисковой строке и контакты для связи.

"Если вы планируете воспользоваться новым для себя туроператором, проверьте, входит ли он в одну из ассоциаций туроператоров, например АТОР. Также сайты большинства крупных операторов, туроператоров и турагентств отмечены специальной синей галочкой в "Яндекс Поиске", — рассказывают в пресс-службе сервиса "Яндекс Путешествия".

Намного сложнее обстоит дело с каким-либо малоизвестным агентством или индивидуальным агентом. Специалисты рекомендуют, прежде чем забронировать отдых, проверить документы, подтверждающие юридический статус лица.

Необходимо также помнить, что, независимо от того, к кому решит обратиться турист, с ним обязательно должен быть заключен письменный договор.

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