Десять вещей, которые путешественники привозят из Гоа

На знаменитом индийском курорте Гоа есть большое количество лавочек, небольших рынков и огромных торговых центров. Как отмечает издание ТУРИСТАС, зачастую оттуда сложно уйти с пустыми руками. Но что действительно стоить купить, чтобы увезти к себе домой?

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Первое, что приходит на ум, это конечно же специи. На Гоа их продают как на развес, так и в герметичных упаковках. Многие увозят с собой местный алкоголь. Здесь можно отметить ром Old Monk, а также местный самогон из сока кешью или кокосовой пальмы — Fenny.