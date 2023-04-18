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Десять вещей, которые путешественники привозят из Гоа

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На знаменитом индийском курорте Гоа есть большое количество лавочек, небольших рынков и огромных торговых центров. Как отмечает издание ТУРИСТАС, зачастую оттуда сложно уйти с пустыми руками. Но что действительно стоить купить, чтобы увезти к себе домой?

Десять вещей, которые путешественники привозят из Гоа
© Unsplash

Первое, что приходит на ум, это конечно же специи. На Гоа их продают как на развес, так и в герметичных упаковках. Многие увозят с собой местный алкоголь. Здесь можно отметить ром Old Monk, а также местный самогон из сока кешью или кокосовой пальмы — Fenny.

Помимо прочего, в Индии много, где можно встретить натуральную косметику. Пожалуй, самой популярной маркой является Himalaya. Кроме названных памятных покупок на Гоа, можно также упомянуть аромопалочки, кожаные вещи, украшения, одежду и сувенирные статуэтки.

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