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3 часа назад

Турэксперт Месонжник дал советы, как спланировать путешествие на майские праздники

Вечерняя Москваиещё 1

Тем, кто планирует путешествие на майские праздники с группой друзей или семьей, следует заранее продумать комфортный маршрут, озаботиться питанием и транспортом. Такие советы дал член московской «Деловой России», турэксперт Михаил Месонжник.

Турэксперт дал советы, как спланировать путешествие на праздники
Фото: Вечерняя МоскваВечерняя Москва

Чтобы поездка принесла только положительные эмоции, нужно тщательно продумать маршрут, рассмотреть варианты размещения и питания. Также нужно понять, какой необходимый минимальный набор вещей нужно взять с собой. Эксперт посоветовал изучить отзывы на достопримечательности и экскурсии.

Месонжник советует покупать билеты и бронировать отели заранее, а не в последний момент. В случае позднего заказа тура цена на услуги значительно возрастает, передает РИАМО.

В свою очередь вице-президент Российского союза туриндустрии Юрий Барзыкин сообщил, какие направления для отдыха на майских праздниках оказались самыми востребованными среди граждан РФ. Это Таиланд, Турция, ОАЭ, передает Nation news.

В этом году россиян ожидают длинные майские праздники. О том, какие направления стоит выбрать для отдыха внутри страны и за ее пределами, «Вечерней Москве» рассказал эксперт по туризму Николай Мельник.

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