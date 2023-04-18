Турэксперт дал советы, как спланировать путешествие на праздники

Тем, кто планирует путешествие на майские праздники с группой друзей или семьей, следует заранее продумать комфортный маршрут, озаботиться питанием и транспортом. Такие советы дал член московской «Деловой России», турэксперт Михаил Месонжник.

Фото: Вечерняя Москва Вечерняя Москва

Чтобы поездка принесла только положительные эмоции, нужно тщательно продумать маршрут, рассмотреть варианты размещения и питания. Также нужно понять, какой необходимый минимальный набор вещей нужно взять с собой. Эксперт посоветовал изучить отзывы на достопримечательности и экскурсии.

Месонжник советует покупать билеты и бронировать отели заранее, а не в последний момент. В случае позднего заказа тура цена на услуги значительно возрастает, передает РИАМО.

В свою очередь вице-президент Российского союза туриндустрии Юрий Барзыкин сообщил, какие направления для отдыха на майских праздниках оказались самыми востребованными среди граждан РФ. Это Таиланд, Турция, ОАЭ, передает Nation news.