Эксперт по туризму рассказал, куда россиянам можно поехать за банковской картой . После ухода Visa и Mastercard россияне потеряли возможность оплачивать картами этих платёжных систем покупки в зарубежных онлайн-магазинах и сервисах. Но сделать карточку иностранного банка россияне всё ещё могут. Для этого нужно поехать в «карточный тур» в государство ближнего зарубежья, чтобы оформить там карту местного банка. Где именно это можно сделать и сколько всё будет стоить, рассказал специалист.

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Кому нужны карты иностранного банка

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Эксперт по туризму Николай Мельник рассказал, что чаще всего банковские карты других стран интересны предпринимателям, у которых товарооборот идёт из-за границы.

Карты также могут быть нужны, например, для покупки компьютерных игр у компаний, ушедших из России, или оплаты сервисов, нужных программистам. В Ассоциации туроператоров России (АТОР) отметили, что за рубежом покупают автозапчасти, электронику, одежду.

Ещё карточки могут понадобиться путешественникам, а также людям, имеющим родственников за рубежом.

В каких странах можно оформить карту иностранного банка

Мельник рассказал, что россияне могут оформить карту иностранного банка в нескольких государствах, куда они в основном едут напрямую. Среди стран, которые он перечислил — Турция, Сербия, Узбекистан или Казахстан.

В АТОР сообщили, что ряд туроператоров предлагают «карточные» туры в Армению, Белоруссию и Киргизию.

Есть и альтернативный вариант — оформить прямо в России карту китайской платежной системы Union Pay. Её часто можно использовать для оплаты товаров в зарубежных интернет-магазинах.

Какие документы нужны для оформления карты иностранного банка

В большинстве случаев для получения банковской карты за границей нужен небольшой пакет документов:

копия паспорта;

заявление на открытие счёта для нерезидента.

Документы нужно нотариально заверять. В Казахстане и Узбекистане достаточно нотариального согласия из России.

При этом в некоторых странах ситуация усложнилась, заметили в АТОР. В Армении заявителю нужно предоставить вид на жительство, договор аренды жилья или трудовой договор.

Для открытия счета в казахстанском банке также потребуется местный ИИН (аналог российского ИНН).

Сколько стоят «карточные» туры

Больше всего при поездке за заграничной картой приходится тратить на перелёты. В Казахстан билеты туда-обратно стоят минимум 30 000 рублей, отметил Мельник. Поездка за картой в другую страну должна занять минимум четыре дня, поэтому нужно заложить расходы на жильё.

Стоимость «карточного» тура зависит от сезонности. Сейчас в Турцию на одного человека с проживанием и питанием такая поездка со всеми расходами обойдётся в 50 000 рублей. Уже в мае сумма составит 75 тысяч. Подорожание продолжится и дальше, по мере приближения к лету.

В среднеазиатских странах будет дешевле. В Узбекистане оформление карты обойдётся в 15 000.

По данным АТОР, стоимость «карточного» тура отличается у разных туроператоров. У одного тур с вылетом из Москвы в Узбекистан составит 58 000 рублей, в Армению — 60 000 рублей с человека. А у другого туроператора цена услуги начинается от 35 000 рублей.

В ассоциации рассказали, что быстрее всего оформить карту можно в Киргизии, там процесс займет 2–3 дня. Всё потому, что киргизские банки заранее принимают анкеты клиентов.