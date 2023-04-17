Эксперт по туризму рассказал, куда россиянам можно поехать за банковской картой
Эксперт по туризму рассказал, куда россиянам можно поехать за банковской картой . После ухода Visa и Mastercard россияне потеряли возможность оплачивать картами этих платёжных систем покупки в зарубежных онлайн-магазинах и сервисах. Но сделать карточку иностранного банка россияне всё ещё могут. Для этого нужно поехать в «карточный тур» в государство ближнего зарубежья, чтобы оформить там карту местного банка. Где именно это можно сделать и сколько всё будет стоить, рассказал специалист.
Кому нужны карты иностранного банка
Эксперт по туризму Николай Мельник рассказал, что чаще всего банковские карты других стран интересны предпринимателям, у которых товарооборот идёт из-за границы.
Карты также могут быть нужны, например, для покупки компьютерных игр у компаний, ушедших из России, или оплаты сервисов, нужных программистам. В Ассоциации туроператоров России (АТОР) отметили, что за рубежом покупают автозапчасти, электронику, одежду.
Ещё карточки могут понадобиться путешественникам, а также людям, имеющим родственников за рубежом.
В каких странах можно оформить карту иностранного банка
Мельник рассказал, что россияне могут оформить карту иностранного банка в нескольких государствах, куда они в основном едут напрямую. Среди стран, которые он перечислил — Турция, Сербия, Узбекистан или Казахстан.
В АТОР сообщили, что ряд туроператоров предлагают «карточные» туры в Армению, Белоруссию и Киргизию.
Есть и альтернативный вариант — оформить прямо в России карту китайской платежной системы Union Pay. Её часто можно использовать для оплаты товаров в зарубежных интернет-магазинах.
Какие документы нужны для оформления карты иностранного банка
В большинстве случаев для получения банковской карты за границей нужен небольшой пакет документов:
- копия паспорта;
- заявление на открытие счёта для нерезидента.
Документы нужно нотариально заверять. В Казахстане и Узбекистане достаточно нотариального согласия из России.
При этом в некоторых странах ситуация усложнилась, заметили в АТОР. В Армении заявителю нужно предоставить вид на жительство, договор аренды жилья или трудовой договор.
Для открытия счета в казахстанском банке также потребуется местный ИИН (аналог российского ИНН).
Сколько стоят «карточные» туры
Больше всего при поездке за заграничной картой приходится тратить на перелёты. В Казахстан билеты туда-обратно стоят минимум 30 000 рублей, отметил Мельник. Поездка за картой в другую страну должна занять минимум четыре дня, поэтому нужно заложить расходы на жильё.
Стоимость «карточного» тура зависит от сезонности. Сейчас в Турцию на одного человека с проживанием и питанием такая поездка со всеми расходами обойдётся в 50 000 рублей. Уже в мае сумма составит 75 тысяч. Подорожание продолжится и дальше, по мере приближения к лету.
В среднеазиатских странах будет дешевле. В Узбекистане оформление карты обойдётся в 15 000.
По данным АТОР, стоимость «карточного» тура отличается у разных туроператоров. У одного тур с вылетом из Москвы в Узбекистан составит 58 000 рублей, в Армению — 60 000 рублей с человека. А у другого туроператора цена услуги начинается от 35 000 рублей.
В ассоциации рассказали, что быстрее всего оформить карту можно в Киргизии, там процесс займет 2–3 дня. Всё потому, что киргизские банки заранее принимают анкеты клиентов.
Ранее сообщалось, что китайская платежная система UnionPay ввела новое ограничение для россиян. Ещё осенью компания ограничила работу с подсанкционными банками из РФ, а затем ввела лимит на снятие наличных.