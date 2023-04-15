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Пять советов, как выбрать гостиницу

От правильного выбора отеля зачастую зависит какие именно эмоции останутся после отпуска. При этом, как пишет издание ТУРИСТАС, есть страны, собираясь в которые, к выбору гостиницы надо подойти особенно тщательно.

Пять советов, как выбрать гостиницу
© Unsplash.com

Самым первым советом, который поможет сделать правильный выбор, является необходимость ознакомиться с отзывами бывших постояльцев на сервисах бронирования. После этого нужно найти отель на картах. Часто отзывы можно прочитать на онлайн-сервисах «Яндекс-карты» или Google Maps.

Специалисты туристического рынка говорят о важности предварительного контакта с представителями отеля, которые могут рассказать о предоставляемых услугах. Остальные советы можно узнать на сайте издания ТУРИСТАС.

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