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Digital Nomad: где действует и как получить визу цифрового кочевника

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Данная статья посвящена особенностям получения виз Digital Nomad. Ее подготовил эксперт компании Uway, который занимается оформлением виз для релокации.

Как получить визу цифрового кочевника
© TURIZM.RU

Статья поможет вам понять, что такое виза цифрового кочевника, кому она подойдет и каковы условия ее получения в 2023 году.

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Что такое Digital Nomad Visa?

Digital Nomad Visa, или виза цифрового кочевника — это долгосрочная виза, которая позволяет иностранному гражданину жить в той или иной зарубежной стране длительное время и работать удаленно.

При этом в большинстве случаев получать доходы от государства, в котором вы живете по визе цифрового кочевника, запрещается.

В последние годы многие страны открыли такую визу для того, чтобы привлечь удаленных работников к себе и поднять свою экономику: приезжающие работают на другую страну, не занимают рабочие места здесь, но в то же время тратят заработанные средства по месту проживания.

Как правило, виза Digital Nomad выдается гражданам третьих стран, к которым относится в том числе и Россия, а также страны СНГ.

Основными преимуществами такой визы являются:
  • пребывание в зарубежной стране более 3-х месяцев подряд — большинство виз кочевника выдаются на срок до 1 года с правом продления;
  • обладатель такой визы получает большинство прав резидента страны, что дает возможность пользоваться благами внутри государства (открывать счета в банках, путешествовать — например, если вы получили визу кочевника в одной из стран Шенгенского союза, то имеете право беспрепятственно ездить по всему шенгену);
  • налоговые привилегии — в основном страны идут навстречу цифровым кочевникам и облагают их доходы налогами по сниженной ставке;
  • возможность взять с собой супруга/супругу и детей — большая часть стран позволяет взять семью с собой при условии, что у диджитал-номада есть достаточное количество средств на ее содержание;
  • перспективы получения вида на жительства, а в дальнейшем и гражданства той страны, где вы живете в статусе цифрового кочевника — распространяется не на все страны.

Порядок получения визы Digital Nomad

Существует общий для всех стран, предоставляющих визу цифрового кочевника, порядок подачи заявки на визу:

Сбор документов

Основными документами для данной визы являются документальное подтверждение наличия удаленной работы и соответствие размера дохода требованиям страны. Обычно документы необходимо перевести на язык государства и апостилировать.

Подача заявки на визу

Возможна либо в месте постоянного пребывания через посольство/консульство зарубежной страны, либо за рубежом, прибыв по другой визе. Также в некоторых странах доступна подача визового заявления онлайн.

Ожидание результата

В большинстве случаев время ожидания решения по визе составляет 1-2 месяца.

Базовый список документов

Вне зависимости от страны, которую вы выберете, для получения статуса диджитал-номада понадобятся следующие документы:
  • заграничный паспорт;
  • свежая фотография визового размера;
  • документы, подтверждающие наличие удаленной работы, заказов;
  • подтверждение дохода (как правило выше €2 500 в месяц);
  • справка об отсутствии судимости;
  • медицинская страховка.

Также вас могут попросить предоставить сведения о том, где вы будете жить за границей, свидетельство о браке и прочие документы — представительство страны оставляет за собой право потребовать любые дополнительные документы и справки.

Топ-5 стран, которые чаще всего выдают визу цифрового кочевника

Рассмотрим условия выдачи виз в странах, которые охотнее всего одобряют данную визу.

Греция

Условия предоставления визы — трудоустройство в зарубежной компании или свой бизнес, доход от €3 500 в месяц (если едете вместе с супругом/супругой — +20% к доходу, на каждого ребенка — +15%).

Срок действия визы — 2 года с возможностью продления, можно выезжать за пределы страны на не более чем полгода.

Преимущества — можно взять семью с собой, а если арендовать жилье через контракт, то есть возможность получить ВНЖ Греции.

Подробнее на официальном сайте.

Португалия

Для получения визы понадобится подтверждение работы в компании не из Португалии или на не португальского заказчика/ов, доход не менее €3 040 в месяц, а также индивидуальный номер налогоплательщика в Португалии (можно получить через сервис).

Существует 2 категории визы кочевника:
  • ET — позволяет находиться в стране 1 год, срок пребывания можно продлить;
  • D — резидентская виза, действует 4 месяца — за это время необходимо получить португальский ВНЖ, и можно находиться в стране до 5 лет, а затем продлить его.

Виза хороша тем, что позволяет взять семью с собой (но по визе сопровождающего) и получить ВНЖ.

Детальная информация на сайте МИД Португалии.

Кипр

Виза является аналогом вида на жительство, выдается на основании подтверждения дохода за пределами Кипра в размере минимум €3 500 в месяц, а также договора аренды жилья на все время пребывания в стране.

Подать заявление необходимо на территории Кипра, с момента въезда в страну должно пройти не более 3 месяцев.

Срок действия визы — 1 год с правом продления.

Основные преимущества визы — дает право оформить ВНЖ, можно поехать с семьей.

Детальная информация есть на сайте.

ОАЭ

Виза цифрового кочевника в Эмиратах называется Green Residence, которая представляет собой ВНЖ. Ее можно получить при условии наличия дохода за последние 2 года не менее $90 000 (около $4 000 в месяц) и разрешения на удаленную работу (фриланс), также необходимо иметь высшее образование (степень бакалавра и выше).

Срок действия визы — 5 лет. После истечения срока действия визы цифровой кочевник и его семья смогут законно находиться в ОАЭ еще полгода.

Подробнее о визе на сайте.

Таиланд

Главным условием предоставления визы является наличие дохода с удаленной работы в размере минимум $80 000 за год или от $40 000 за год + магистерская степень / наличие интеллектуальной собственности / вложение не менее $1 млн в экономику страны. Также необходимо иметь стаж работы не менее 5 лет.

Виза оформляется в Таиланде и выдается на срок до 5 лет с возможностью продления до 10 лет. Семья (до 4-х человек) может поехать с вами.

Детали на сайте.

Итоги

Виза Digital Nomad — отличный вариант для тех, кто зарабатывает удаленно и хочет путешествовать по миру. Некоторые зарубежные страны на основании данной визы дают право получить ВНЖ сразу или истечении нескольких лет постоянного пребывания, что также является большим плюсом в нынешних реалиях.

Ниже мы собрали для вас список всех стран, которые в 2023 году выдают визу цифрового кочевника:
  • европейские — Албания, Андорра, Венгрия, Германия, Греция, Исландия, Испания, Кипр, Латвия, Мальта, Нидерланды, Норвегия, Португалия, Румыния, Хорватия, Эстония;
  • латиноамериканские — Бразилия, Аргентина, Коста-Рика, Мексика, Эквадор, Колумбия;
  • страны Карибского бассейна — Ангилья, Антигуа и Барбуда, Багамы, Барбадос, Белиз, Бермуды, Доминика, Кюрасао, Сент-Люсия;
  • азиатские — Кыргызстан, Малайзия, ОАЭ, Тайвань, Таиланд, Шри-Ланка;
  • африканские — Кабо-Верде, Маврикий, Намибия, Сейшелы.

А также Грузия, Каймановы о-ва, Коста-Рика, Доминикана, Индонезия, Маврикий, Монтсеррат и Панама.

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