Как получить визу цифрового кочевника

Данная статья посвящена особенностям получения виз Digital Nomad. Ее подготовил эксперт компании Uway, который занимается оформлением виз для релокации.

Статья поможет вам понять, что такое виза цифрового кочевника, кому она подойдет и каковы условия ее получения в 2023 году.

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Что такое Digital Nomad Visa?

Digital Nomad Visa, или виза цифрового кочевника — это долгосрочная виза, которая позволяет иностранному гражданину жить в той или иной зарубежной стране длительное время и работать удаленно.

При этом в большинстве случаев получать доходы от государства, в котором вы живете по визе цифрового кочевника, запрещается.

В последние годы многие страны открыли такую визу для того, чтобы привлечь удаленных работников к себе и поднять свою экономику: приезжающие работают на другую страну, не занимают рабочие места здесь, но в то же время тратят заработанные средства по месту проживания.

Как правило, виза Digital Nomad выдается гражданам третьих стран, к которым относится в том числе и Россия, а также страны СНГ.

пребывание в зарубежной стране более 3-х месяцев подряд — большинство виз кочевника выдаются на срок до 1 года с правом продления;

обладатель такой визы получает большинство прав резидента страны, что дает возможность пользоваться благами внутри государства (открывать счета в банках, путешествовать — например, если вы получили визу кочевника в одной из стран Шенгенского союза, то имеете право беспрепятственно ездить по всему шенгену);

налоговые привилегии — в основном страны идут навстречу цифровым кочевникам и облагают их доходы налогами по сниженной ставке;

возможность взять с собой супруга/супругу и детей — большая часть стран позволяет взять семью с собой при условии, что у диджитал-номада есть достаточное количество средств на ее содержание;

перспективы получения вида на жительства, а в дальнейшем и гражданства той страны, где вы живете в статусе цифрового кочевника — распространяется не на все страны. Основными преимуществами такой визы являются:

Порядок получения визы Digital Nomad

Существует общий для всех стран, предоставляющих визу цифрового кочевника, порядок подачи заявки на визу:

Сбор документов

Основными документами для данной визы являются документальное подтверждение наличия удаленной работы и соответствие размера дохода требованиям страны. Обычно документы необходимо перевести на язык государства и апостилировать.

Подача заявки на визу

Возможна либо в месте постоянного пребывания через посольство/консульство зарубежной страны, либо за рубежом, прибыв по другой визе. Также в некоторых странах доступна подача визового заявления онлайн.

Ожидание результата

В большинстве случаев время ожидания решения по визе составляет 1-2 месяца.

Базовый список документов

заграничный паспорт;

свежая фотография визового размера;

документы, подтверждающие наличие удаленной работы, заказов;

подтверждение дохода (как правило выше €2 500 в месяц);

справка об отсутствии судимости;

медицинская страховка. Вне зависимости от страны, которую вы выберете, для получения статуса диджитал-номада понадобятся следующие документы:

Также вас могут попросить предоставить сведения о том, где вы будете жить за границей, свидетельство о браке и прочие документы — представительство страны оставляет за собой право потребовать любые дополнительные документы и справки.

Топ-5 стран, которые чаще всего выдают визу цифрового кочевника

Рассмотрим условия выдачи виз в странах, которые охотнее всего одобряют данную визу.

Греция

Условия предоставления визы — трудоустройство в зарубежной компании или свой бизнес, доход от €3 500 в месяц (если едете вместе с супругом/супругой — +20% к доходу, на каждого ребенка — +15%).

Срок действия визы — 2 года с возможностью продления, можно выезжать за пределы страны на не более чем полгода.

Преимущества — можно взять семью с собой, а если арендовать жилье через контракт, то есть возможность получить ВНЖ Греции.

Подробнее на официальном сайте.

Португалия

Для получения визы понадобится подтверждение работы в компании не из Португалии или на не португальского заказчика/ов, доход не менее €3 040 в месяц, а также индивидуальный номер налогоплательщика в Португалии (можно получить через сервис).

ET — позволяет находиться в стране 1 год, срок пребывания можно продлить;

D — резидентская виза, действует 4 месяца — за это время необходимо получить португальский ВНЖ, и можно находиться в стране до 5 лет, а затем продлить его. Существует 2 категории визы кочевника:

Виза хороша тем, что позволяет взять семью с собой (но по визе сопровождающего) и получить ВНЖ.

Детальная информация на сайте МИД Португалии.

Кипр

Виза является аналогом вида на жительство, выдается на основании подтверждения дохода за пределами Кипра в размере минимум €3 500 в месяц, а также договора аренды жилья на все время пребывания в стране.

Подать заявление необходимо на территории Кипра, с момента въезда в страну должно пройти не более 3 месяцев.

Срок действия визы — 1 год с правом продления.

Основные преимущества визы — дает право оформить ВНЖ, можно поехать с семьей.

Детальная информация есть на сайте.

ОАЭ

Виза цифрового кочевника в Эмиратах называется Green Residence, которая представляет собой ВНЖ. Ее можно получить при условии наличия дохода за последние 2 года не менее $90 000 (около $4 000 в месяц) и разрешения на удаленную работу (фриланс), также необходимо иметь высшее образование (степень бакалавра и выше).

Срок действия визы — 5 лет. После истечения срока действия визы цифровой кочевник и его семья смогут законно находиться в ОАЭ еще полгода.

Подробнее о визе на сайте.

Таиланд

Главным условием предоставления визы является наличие дохода с удаленной работы в размере минимум $80 000 за год или от $40 000 за год + магистерская степень / наличие интеллектуальной собственности / вложение не менее $1 млн в экономику страны. Также необходимо иметь стаж работы не менее 5 лет.

Виза оформляется в Таиланде и выдается на срок до 5 лет с возможностью продления до 10 лет. Семья (до 4-х человек) может поехать с вами.

Детали на сайте.

Итоги

Виза Digital Nomad — отличный вариант для тех, кто зарабатывает удаленно и хочет путешествовать по миру. Некоторые зарубежные страны на основании данной визы дают право получить ВНЖ сразу или истечении нескольких лет постоянного пребывания, что также является большим плюсом в нынешних реалиях.

европейские — Албания, Андорра, Венгрия, Германия, Греция, Исландия, Испания, Кипр, Латвия, Мальта, Нидерланды, Норвегия, Португалия, Румыния, Хорватия, Эстония;

латиноамериканские — Бразилия, Аргентина, Коста-Рика, Мексика, Эквадор, Колумбия;

страны Карибского бассейна — Ангилья, Антигуа и Барбуда, Багамы, Барбадос, Белиз, Бермуды, Доминика, Кюрасао, Сент-Люсия;

азиатские — Кыргызстан, Малайзия, ОАЭ, Тайвань, Таиланд, Шри-Ланка;

африканские — Кабо-Верде, Маврикий, Намибия, Сейшелы. Ниже мы собрали для вас список всех стран, которые в 2023 году выдают визу цифрового кочевника: