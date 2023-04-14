3 главные ошибки путешественника

Скоро начинается летний сезон отпусков, еще не поздно проверить себя на готовность к нему. В преддверии ожидаемого ажиотажа мы поговорили с директором турагентства Красавиной Татьяной и узнали, какие ошибки путешественники допускают наиболее часто, а также спросили как их избежать и сделать свой отпуск незабываемым в самом хорошем смысле этого слова.

Фото: Eva.ru Eva.ru

За последние годы мир туризма сильно изменился, но не все путешественники успевают отслеживать эти изменения. Туры существенно подорожали. И те, кто давно не ездил отдыхать, пребывают в неприятном шоке от новых цен, вспоминая за сколько они отдыхали в прежние допандемийные годы.

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Такие изменения происходят незаметно. Если хлеб мы покупаем каждый день и изменение его стоимости за 3-4 года сложно отследить, то с турами иная ситуация. В случае с хлебом никому не придет в голову подойти к продавцу, возмутиться стоимости на товар и попросить продать по цене 2019 года. А с турами накатывает ностальгия и конечно хочется вернуть прежние цены и не платить за то же самое в разы больше.

Эта реакция понятна! Поэтому люди начинают искать способы найти подешевле, сэкономить, и на этом фоне совершают ошибки, которые могут существенно поменять впечатления об отдыхе — вместо положительных воспоминаний есть риск получить резко отрицательные. Рассмотрим самые частые ошибки и найдем пути их решения.

Путешествие наобум

Уже прошла та эпоха, когда можно было купить билет на поезд, а жилье снять на месте у частников, и не переживать при этом, что есть риск остаться на улице. Мы живем во времена, когда путешествие стало не роскошью, а ежегодной потребностью. Отдыхающих стало больше, границы всё ещё частично закрыты и соответственно мы наблюдаем все больше желающих отдохнуть на нашем юге. Что это дает?

Рост спроса всегда ведет за собой повышение цены. Самые хорошие варианты разбирают за полгода и даже год до заезда. Кто планирует забронировать отдых за неделю-две до заезда, тот вынужден выбирать гостиницу из остатков. И самое главное — чем ближе к дате заезда вы бронируете, тем выше становится цена.

Выход — планируйте свой отпуск как можно раньше, тогда у вас будет хороший выбор отелей и значительно более низкая цена. Например, еще в декабре туроператоры напоминают своим постоянным клиентам о бронировании летнего отдыха. Тогда есть возможность не спеша сделать выбор и оплатить 10–30 % от стоимости проживания (в зависимости от условий оплаты). Остаток можно доплатить за месяц до заселения, билеты тоже можно купить чуть позднее. И получается естественная рассрочка без процентов, хороший отель и отсутствие головной боли по поводу нерешенного вопроса с отдыхом.

Покупка экскурсий у уличных торговцев

В прежние времена многие так делали — подходили к уличным зазывалам, оставляли деньги совершенно незнакомым людям, и самое интересное, что в большинстве случаев получали услугу. Сейчас тоже можно поучаствовать в такой рулетке, но основной вопрос будет даже не в надежности, а в качестве предоставляемой услуги. Объясним на примере.

«По возвращению из Алтая я опубликовала в своих социальных сетях небольшой отчет о путешествии, а также прикрепила к нему серию фотографий. Мне написали незнакомые люди, что увидели мои посты и что они тоже недавно вернулись из Алтая. Но они были на каком-то другом Алтае, не том, который я у себя показываю. Начала спрашивать, как бронировались — все сделали сами, жили в домике в тайге, а экскурсии нашли у уличных торговцев. Причем с таким же названием как моя экскурсия, но в два раза дешевле. И она была в три раза короче: их не возили к озеру, маральнику, смотровой площадке… Просто покатали на машине по Алтаю и всё», — рассказывает Красавина Татьяна.

То есть это получилась не экономия, а качественно другой продукт. Негодование этих людей можно понять — действительно обидно потратить около двадцати тысяч на авиабилет, а потом сэкономить пару тысяч на экскурсии и ничего не увидеть. Отсюда вывод: смотрите внимательнее, что вы покупаете, какой состав у экскурсии, а также обязательно запрашивайте чек и документы у поставщика услуги.

Отсутствие подготовки к путешествию

Если вы приняли решение самостоятельно бронировать путешествие и не обращаться за помощью к турагенту, то обязательно найдите время хотя бы частично спланировать свой маршрут и места для посещения. Когда регион отдыха предполагает активную экскурсионную программу и люди хотят решить на месте часть вопросов, можно не успеть попасть в хорошие группы к поставщикам услуг, предоставляющим наиболее качественный туристический продукт.