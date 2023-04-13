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27 минут назад

Туристам дали советы, как не сесть в машину к таксисту-аферисту за рубежом

Слово и Дело

Как не попасться на крючок злоумышленников во время путешествия, рассказал эксперт по вопросам мошенничества на отдыхе Николас Крауч.

Туристам дали советы, как не сесть в машину к таксисту-аферисту за рубежом
Фото: Слово и ДелоСлово и Дело

Особую бдительность следует проявлять при вызове такси в незнакомой стране, отметил специалист. Чтобы чувствовать себя комфортно, желательно заранее ознакомиться с тарифами и правилами поездок. Чаще всего различные уловки с туристами «проворачивают» водители частного извоза.

«Если таксист отказывается предъявить удостоверение личности или назвать цену, лучше закажите такси в другой фирме и не садитесь в это транспортное средство», — рассказал Николас Крауч, пишет «Эпиграф.инфо».

Также следует озаботиться вопросом безопасности личных данных. Не стоит вводить конфиденциальную информацию на сайтах, подключившись к Wi-Fi в ресторане или отеле. Есть вероятность утечки данных, отметил Крауч.

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