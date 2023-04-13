Что потребуется при перелете из Якутска в Харбин: инструкция

Пассажирам регулярного рейса из Якутска в китайский Харбин перед вылетом необходимо заполнить «Карту состояния здоровья».

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В авиакомпании «Якутия» дали подробную инструкцию, что потребуется для путешествия.

Запоминайте.

Тестирование нужно пройти заранее

Пассажиры прямых рейсов из России в Китай за 48 часов до посадки должны пройти ПЦР-тестирование либо самотестирование с помощью набора реактивов. В случае положительного результата необходимо будет отложить полет и дождаться, пока результат теста не станет отрицательным.

Декларация состояния здоровья

После получения отрицательного результата нужно заблаговременно, перед началом регистрации на рейс, заполнить «Карту состояния здоровья» и задекларировать документы на сайте chinaport.gov.cn. Анкета заполняется на китайском или английском языках.

Если установлен WеChat, это можно сделать через мини-программу «Таможенное обслуживание пассажиров» или через мобильное приложение «Портативная таможня».

Что ждет на борту

Проверять сертификаты ПЦР-тестов или результаты тестов на антиген авиакомпании не будут. В самолете пассажирам рекомендуют носить маску на протяжении всего полета и использовать средства индивидуальной защиты.

Карантин при въезде

После прибытия в Китай при прохождении таможенного оформления от пассажиров потребуют код таможенной декларации здоровья, полученный после заполнения «Карты состояния здоровья при выезде/въезде в КНР». При этом сотрудники таможни будут проводить выборочные проверки.

Пассажиры, у которых декларация о здоровье соответствует норме и карантинный надзор не выявил отклонений, смогут пройти в общественную зону.

Особого внимания будут удостоены те пассажиры, у кого декларация о здоровье не соответствует норме либо имеются симптомы ОРВИ. В этом случае таможня проведет установленный карантинный надзор на государственной границе.