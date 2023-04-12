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2 часа назад

4 бесполезные вещи в вашем багаже

WomanHit.ru

Они просто грустят в чемодане весь отпуск.

4 бесполезные вещи в вашем багаже
Фото: WomanHit.ruWomanHit.ru

Сбор вещей в отпуск — всегда суета и переживания относительно вещей, которые точно не стоит забывать. Но сколько раз вы уже сталкивались с ситуацией, когда вещи просто лежат в чемодане и вы ни разу ими не воспользовались?

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Мы подскажем, что точно стоит оставить дома — не перегружайте чемодан!

Лишние предметы в вашей косметичке

Трудно представить девушку, которая не возьмет в отпуск косметичку. При этом многие берут в поездку абсолютно всю декоративную косметику, даже ту, которой не пользуются в повседневности. Вряд ли вам понадобится тяжелая палетка теней, даже если вы планируете тусоваться на пляжной дискотеке. Возьмите только необходимое — легкий тон, полупрозрачную пудру, гель и карандаш для бровей, блеск для губ, а также маленькую палетку теней для особого случая. Вы заметите, как ваша косметичка «похудеет» и при этом вы не будете испытывать недостатка в косметике.

Посчитайте количество джинсов

Если вы планируете изучать местность или в принципе жалуете активный отдых, хотя бы одна пара джинсов должна быть в чемодане. Но только одна. Джинсы — вещь тяжелая, даже две пары джинсов утяжелят ваш чемодан. На теплом курорте просто нет необходимости в таких плотных вещах, вряд ли вы будете посещать экскурсии каждые два дня, а значит, джинсы будут грустить в чемодане большую часть времени.

Плойки и средства для стайлинга

Отпуск — время отдыха не только вашей нервной системы, но и всего вашего организма, в том числе и волос. Для эффектного вечернего образа совсем не обязательно создавать шикарную гриву из локонов, достаточно сделать нехитрую прическу с помощью невидимок и других аксессуаров, например, лент и заколок для волос. Дайте волосам перевести дух после целого года укладок и химических средств.

Несколько солнечных очков

Конечно, если вы большая поклонница этого аксессуара, стоит выделить место в ручной клади для нескольких пар солнцезащитных очков. Однако в остальных случаях вам едва ли понадобится такое количество аксессуаров — весь отпуск вы с большой вероятностью будете ходить в одних и тех же очках. Кроме того, во время перевозки вы можете сломать очки, которые будут не на вас. Будет очень обидно. В крайнем случае вы всегда можете докупить интересную пару очков уже на месте.

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