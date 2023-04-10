Эксперт рассказал, как туристам вести себя в Китае

Россия и Китай возобновили соглашение о безвизовых групповых туристических поездках, приостановленное из-за пандемии COVID-19.

Фото: Российская газета Российская газета

Сейчас российские туристы в ожидании, когда же туроператоры начнут предлагать пакетные туры без виз, которые обходятся дешевле.

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Профессор Высшей школы бизнеса НИУ ВШЭ Станислав Киселев рассказал "Российской газете" об основных правилах поведения, принятых в Китае.

Приветствие

Громкое и уверенно "Ни хао!" - "Привет!" - и китайцы ответят вам улыбкой. Жмут руку чаще в формальной обстановке - например, деловые переговоры, встреча с партнерами. Если людей много и пожать всем руки не представляется возможным, кивок головой будет адекватным ситуации приветствием. Обнимаются при встрече разве что друзья и родственники. А вот приветственный поцелуй в щеку повергнет ваших китайских знакомых в шок - лучше так не делать.

Язык

Английский язык преподается в школах, но китайцы не особо им пользуются: редкий прохожий, к которому вы обратитесь по-английски, вам ответит. Если вы в Пекине, то на улице вам, скорее, ответят по-русски, но на это тоже рассчитывать не стоит и лучше запастись разговорником и словарем или нанять переводчика. Навигационные знаки в городе и публичные сообщения тоже на китайском языке. После поездки несколько иероглифов вы точно выучите - как минимум, вход и выход.

Деньги

Безналичный расчет давно распространен в Китае. Электронные кошельки, которыми пользуются в стране - Alipay и Wechat Pay. Даже за прилавком на рынке можно расплатиться таким образом. Однако для того, чтобы зарегистрироваться в этих системах, вам необходим счет в китайском банке. Конечно, наличные тоже активно в ходу.

Стакан горячей воды

В том, что вам предлагают стакан воды, нет ничего удивительного. Только имейте ввиду, что в Китае вам принесут теплую или горячую воду. Эта традиция идет с древних времен: китайцы верят, что теплая вода полезна для здоровья - кипяток позволяет вернуть гармонию в тело. Маленьких детей учат, что первую чашку надо непременно выпить с утра и обязательно сидя. Эта традиция отчасти объясняет такую популярность чая, который здесь пьют много и часто. Чайную церемонию с дегустацией сорта, который вы хотите приобрести, устроят в любом чайном магазине.

Почувствуй себя звездой

Готовьтесь к тому, что абсолютно незнакомые люди будут подходить к вам фотографироваться, просить сфотографировать вас или снимать без спроса. Особенно если вы гуляете где-то в туристическом месте. Если вы - высокий блондин или блондинка, толпа китайских поклонников вам обеспечена. Не стоит раздражаться.

Чаевые

Взяточничество и воровство - одни из самых строго караемых преступлений, и взять оставленные вами на столике деньги - это, в восприятии китайцев, украсть их. Не ставьте себя и других в неловкую ситуацию - лучше уточнить, можно ли оставить чаевые.

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