Проще, чем кажется: как оформить загранпаспорт

Жители России могут оформить загранпаспорт как старого, так и нового образца. Как это сделать и какие для этого нужны документы — в материале «Вечерней Москвы».

© Вечерняя Москва

Чем отличаются паспорта?

Загранпаспорт нового образца действует 10 лет, в то время как старого — только 5. Кроме того, госпошлина за новый документ выше в 2,5 раза.

Также в новые загранпаспорта нельзя внести информацию о детях, в случае с ними отсутствует и возможность их срочного оформления.

Какие документы нужны для оформления загранпаспорта нового образца?

— Заявление.

— Удостоверение личности.

— Ранее выданный загранпаспорт (при наличии).

— Квитанция об оплате госпошлины.

— Фотография (цифровая или бумажная размером 35 х 45 миллиметров).

Для получения документа на ребенка необходимо дополнительно предоставить:

— удостоверение личности ребенка (если ему от 14 до 18 лет);

— документ, подтверждающий права законного представителя;

— документ, подтверждающий наличие гражданства.

Какие документы нужны для оформления загранпаспорта старого образца?

— Заявление в двух экземплярах.

— Удостоверение личности.

— Ранее выданный загранпаспорт (при наличии).

— Квитанция об оплате госпошлины.

— Три фотографии размером 3,5 х 4,5 сантиметра.

Документы, необходимые для получения ребенком загранпаспорта старого образца, — такие же, как и для нового образца.

Где можно подать заявление?