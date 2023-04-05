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59 минут назад

Стюардесса назвала способы обезопасить себя от нападения в номере отеля

Lenta.ru

Стюардесса назвала подписчикам способы обезопасить себя от нападения воров и других правонарушителей в отелях, заявив, что никогда не заезжает в номер без проверки шкафов и кроватей. Об этом она рассказала в ролике на своей странице в TikTok.

Стюардесса назвала способы обезопасить себя от нападения в номере отеля
Фото: Lenta.ruLenta.ru

На кадрах видно, как после заселения в номер бортпроводница открывает дверцы шкафа, заглядывает под кровать и ощупывает ее поверхность, чтобы проверить, не прячется ли там кто-то посторонний. То же самое она проделывает с пространством возле окон: взяв в руки вешалку, девушка проводит предметом по шторам.

Затем она размещает на дверной ручке снаружи знак с надписью «Не беспокоить» и закрепляет дверь дополнительно двумя портативными замками. Один из них стюардесса размещает снизу, а второй там, где находится обычный дверной замок.

В комментариях пользователи восхитились роликом бортпроводницы и поблагодарили за советы. Многие из них также дали собственные рекомендации по безопасности в гостиничных номерах.

«Обрызните эту кровать спиртом перед тем, как полностью устроиться», «Надо еще проверить, есть ли камеры», «Никогда не думал использовать вешалку для проверки занавесок, спасибо!», «Я в первую очередь проверяю кровать на наличие клопов, переворачивая матрас», — писали юзеры.

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