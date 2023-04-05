Стюардесса назвала способы обезопасить себя от нападения в номере отеля

Стюардесса назвала подписчикам способы обезопасить себя от нападения воров и других правонарушителей в отелях, заявив, что никогда не заезжает в номер без проверки шкафов и кроватей. Об этом она рассказала в ролике на своей странице в TikTok.

Фото: Lenta.ru Lenta.ru

На кадрах видно, как после заселения в номер бортпроводница открывает дверцы шкафа, заглядывает под кровать и ощупывает ее поверхность, чтобы проверить, не прячется ли там кто-то посторонний. То же самое она проделывает с пространством возле окон: взяв в руки вешалку, девушка проводит предметом по шторам.

Затем она размещает на дверной ручке снаружи знак с надписью «Не беспокоить» и закрепляет дверь дополнительно двумя портативными замками. Один из них стюардесса размещает снизу, а второй там, где находится обычный дверной замок.

В комментариях пользователи восхитились роликом бортпроводницы и поблагодарили за советы. Многие из них также дали собственные рекомендации по безопасности в гостиничных номерах.