Какие необычные виды туризма популярны у россиян

У россиян становятся популярными туристические поезда, речные круизы и чартерные программы по регионам. Об этом заявил вице-президент Российского союза туриндустрии, председатель Комитета по предпринимательству в сфере туризма Торгово-промышленной палаты Российской Федерации Юрий Барзыкин на пресс-конференции в МИА «Россия Сегодня».

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«Крайне интересны с конца апреля – это туристические поезда. Удобно для семьи, ночью едешь, днем экскурсии. Нужно бронировать заранее», – сказал Барзыкин.

По его словам, также у россиян стали популярны речные круизы, например, по Волге или Москве-реке. Цены на них начинаются от 17 тысяч за три дня и выше.

«Чартерные программы по регионам. Мы все говорим о феномене Дагестана. Рост более 30 %, взрывной, даже мест не хватает», – добавил эксперт.

По его словам, чартеры летают на Северный Кавказ, в Калининградскую область, в Казань и на другие популярные направления.