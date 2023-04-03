В туристическую поездку не рекомендуют брать большой чемодан

«Когда я путешествую не один, мы делим вещи, которыми все пользуются. Например, я беру крем для загара, а кто-то — шампунь, кто-то — зубную пасту или бальзам для волос. Выбирайте в поездку функциональные вещи. Так, вместо шампуня и геля для душа можно взять только шампунь. Им же можно постирать вещи в поездке», — пояснил Шашлов.