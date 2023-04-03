В туристическую поездку не рекомендуют брать большой чемодан

Путешественник Шашлов: не следует брать в туристическую поездку большой чемодан
В преддверии майских праздников эксперт по PR и профессиональный путешественник Павел Шашлов рассказал, как правильно собирать чемодан, отправляясь в туристическую поездку. По его словам, которые приводит Life, сумка должна быть не слишком большой, но грамотно заполненной. Выбирать для отпуска эксперт посоветовал только функциональные вещи, которые реально пригодятся в путешествии.
«Когда я путешествую не один, мы делим вещи, которыми все пользуются. Например, я беру крем для загара, а кто-то — шампунь, кто-то — зубную пасту или бальзам для волос. Выбирайте в поездку функциональные вещи. Так, вместо шампуня и геля для душа можно взять только шампунь. Им же можно постирать вещи в поездке», — пояснил Шашлов.
Пустое место в чемодане эксперт посоветовал заполнить газетой, чтобы вещи не «гуляли». Предметы первой необходимости лучше брать с собой в ручную кладь, добавил он.
«Напишите на багажном стикере, который сотрудник аэропорта наклеивает на багаж после прохождения регистрации, свои имя и телефон. Если сумка потеряется при транспортировке, то по такому контакту будет легче связаться», — отметил собеседник агентства.