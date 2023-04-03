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1 час назад

Как досматривают на Крымском мосту: что надо знать туристам

РИА "ФедералПресс"

Спецкорреспондент из Краснодара отправился в Крым и на себе проверил, как досматривают автомобили и пассажиров на главной переправе полуострова.

Как досматривают на Крымском мосту: что надо знать
Фото: РИА "ФедералПресс"РИА "ФедералПресс"

«Подъехали к пробке, в заторе простояли примерно минут 30. По всей длине пробки, ездила машина ДПС, чтобы зафиксировать и пробить по базе автомобильные номера», – сообщил Олег Хлебницкий из «Блокнота».

Досмотр можно разделить на несколько этапов, дольше всего придется его проходить тем, кто взял с собой много вещей и надел разные металлические аксессуары. Этапы:

  • осмотр машины, разбивка по рядам;
  • деление прибывших на тех, у кого тяжелый и легкий багаж;
  • осмотр людей и вещей через рамки (могут попросить что-то достать и показать);
  • проверка документов.

Тщательный досмотр проводят после теракта на Крымском мосту в октябре 2022 года. Процедуры помогают обезопасить сооружение и полуостров от украинских диверсантов.

Ранее «ФедералПресс» писал, что Константинов ответил Киеву по поводу мыслей вернуть Крым, что «их тоже вылечат».

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