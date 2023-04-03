Как досматривают на Крымском мосту: что надо знать

Спецкорреспондент из Краснодара отправился в Крым и на себе проверил, как досматривают автомобили и пассажиров на главной переправе полуострова.
«Подъехали к пробке, в заторе простояли примерно минут 30. По всей длине пробки, ездила машина ДПС, чтобы зафиксировать и пробить по базе автомобильные номера», – сообщил Олег Хлебницкий из «Блокнота».
Досмотр можно разделить на несколько этапов, дольше всего придется его проходить тем, кто взял с собой много вещей и надел разные металлические аксессуары. Этапы:
Тщательный досмотр проводят после теракта на Крымском мосту в октябре 2022 года. Процедуры помогают обезопасить сооружение и полуостров от украинских диверсантов.
Ранее «ФедералПресс» писал, что Константинов ответил Киеву по поводу мыслей вернуть Крым, что «их тоже вылечат».