Как досматривают на Крымском мосту: что надо знать

Спецкорреспондент из Краснодара отправился в Крым и на себе проверил, как досматривают автомобили и пассажиров на главной переправе полуострова.

Фото: РИА "ФедералПресс" РИА "ФедералПресс"

«Подъехали к пробке, в заторе простояли примерно минут 30. По всей длине пробки, ездила машина ДПС, чтобы зафиксировать и пробить по базе автомобильные номера», – сообщил Олег Хлебницкий из «Блокнота».

Досмотр можно разделить на несколько этапов, дольше всего придется его проходить тем, кто взял с собой много вещей и надел разные металлические аксессуары. Этапы:

осмотр машины, разбивка по рядам;

деление прибывших на тех, у кого тяжелый и легкий багаж;

осмотр людей и вещей через рамки (могут попросить что-то достать и показать);

проверка документов.

Тщательный досмотр проводят после теракта на Крымском мосту в октябре 2022 года. Процедуры помогают обезопасить сооружение и полуостров от украинских диверсантов.