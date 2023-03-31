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58 минут назад

Дальняя дорога: топ-10 необходимых вещей для путешествия на автомобиле

Вечерняя Москва

Вечером 30 марта из-за снегопада остановилось движение на участке трассы М-4 «Дон» от Каменска-Шахтинского до Красного Сулина — множество автомобилей оказались в снежном плену. «Вечерняя Москва» узнала у инструктора по выживанию Михаила Макеева, как правильно подготовиться к длительному путешествию на машине.

Топ-10 необходимых вещей для путешествия на автомобиле
Фото: Вечерняя МоскваВечерняя Москва

По его словам, у любого автомобилиста в машине всегда должен быть запас необходимых вещей на случай непредвиденной ситуации. Также важно заранее посмотреть прогноз погоды и подготовиться.

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— Можно попасть в ДТП на МКАД в холодную погоду, когда автомобиль не может завестись. Даже в такой ситуации есть шанс замерзнуть, если у человека не будет с собой запаса теплых вещей или горелки. Ситуации бывают разными. Длительное автомобильное путешествие требует серьезной подготовки. В первую очередь необходимо проанализировать прогноз погоды. В случае если он неутешительный, лучше отложить поездку. Если нет возможности поменять планы, то нужно подготовиться должным образом, — рассказал он.

Эксперт отметил, что в машине всегда должны быть:
  • теплые вещи;
  • запас еды и воды;
  • необходимые медикаменты;
  • средства самообороны;
  • технические средства для ремонта авто;
  • запасное колесо или сменная резина;
  • портативная газовая горелка;
  • термос с горячим чаем или кофе;
  • химические грелки;
  • запас топлива.

— В холодное время года я рекомендую запастись химическими грелками. Если вы будете вынуждены встать на трассе, может закончиться топливо. Можно будет обложиться ими и ждать помощи спасателей, — объяснил Макеев.

Кроме того, специалист напомнил, что важно иметь с собой дополнительный запас топлива для автомобиля и следить за его уровнем в баке.

— В длительных поездках нужно придерживаться правила заправки автомобиля. Как только уровень в топливном баке опустился до половины, сразу необходимо ехать на дозаправку. Не надо ездить и ждать «до лампочки». Более того, обязательно нужно брать дополнительный запас топлива, — подытожил он.

На участке трассы М-4 «Дон» открыты семь мобильных и восемь стационарных пунктов обогрева и питания. Ликвидацией последствий снегопада занимаются около 500 человек и 243 единиц техники. Протяженность затора сократилась до 30 километров.

На данный момент автомобили начали движение в обе стороны на затрудненном участке трассы М-4 «Дон» в Ростовской области.

Лайфхаки,Михаил Макеев,
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