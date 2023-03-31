Топ-10 необходимых вещей для путешествия на автомобиле

— Можно попасть в ДТП на МКАД в холодную погоду, когда автомобиль не может завестись. Даже в такой ситуации есть шанс замерзнуть, если у человека не будет с собой запаса теплых вещей или горелки. Ситуации бывают разными. Длительное автомобильное путешествие требует серьезной подготовки. В первую очередь необходимо проанализировать прогноз погоды. В случае если он неутешительный, лучше отложить поездку. Если нет возможности поменять планы, то нужно подготовиться должным образом, — рассказал он.