7 «странных» блюд шведского стола в Египте, которые лучше не есть

Топ-7 «странных» блюд шведского стола в отелях Египта составила опытная путешественница из России. Девушка рассказала, от какой пищи лучше отказаться.

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На первом месте среди худших блюд оказались необычные салаты, в которых используются переработанные вчерашние продукты. Такой еды лучше избегать, поскольку она имеет странный состав — «пластиковый» сыр, холодные макароны с колбасой и капустой, фасоль, рис и прочее, предупредила туристка.

«Согласно стандартам, лишние гарниры со "шведского стола" разрешено перерабатывать в салаты и подавать на следующий день», — отметила блогер на платформе «Дзен».

Вторую строчку заняла холодная пицца. Опытная путешественница не исключила, что это блюдо представляет собой остатки от «перекуса» в пляжных барах.

На третье место попали блюда египетской кухни, которые многим российским туристам покажутся отвратительными. Девушка привела в пример пирожки с печенью и традиционный суп молохея.

«Меня удивляет, если такая еда становится центральным блюдом шведского стола», — отметила автор поста.

Холодное горячее оказалось на четвертом месте топа. По словам россиянки, на шведском столе порой встречаются закуски, которые накануне подавались как горячее блюдо, а на следующий день они попадают в раздел холодных закусок. К такой еде блогер отнесла перцы с начинкой из риса и фарша в сливочном соусе. Пятое место досталось «рискованному» мясному рулету с непонятным составом.

«Возможно, египтяне готовят мясной рулет с морковкой внутри, затем охлаждают его и подают как закуску. А может, это рыба или печень», — заявила путешественница.

На шестую строчку попали дешевый пудинг из крахмала, ванилина и сахара. Туристка поделилась, что от такого лакомства она предпочитает отказаться, отдыхая в отелях Египта.