$76.45+0.1482.39-0.75
52 минуты назад

Опытная туристка составила топ-7 «странных» блюд шведского стола в Египте, которые лучше не есть

Слово и Дело

Топ-7 «странных» блюд шведского стола в отелях Египта составила опытная путешественница из России. Девушка рассказала, от какой пищи лучше отказаться.

7 «странных» блюд шведского стола в Египте, которые лучше не есть
Фото: Слово и ДелоСлово и Дело

На первом месте среди худших блюд оказались необычные салаты, в которых используются переработанные вчерашние продукты. Такой еды лучше избегать, поскольку она имеет странный состав — «пластиковый» сыр, холодные макароны с колбасой и капустой, фасоль, рис и прочее, предупредила туристка.

«Согласно стандартам, лишние гарниры со "шведского стола" разрешено перерабатывать в салаты и подавать на следующий день», — отметила блогер на платформе «Дзен».

Вторую строчку заняла холодная пицца. Опытная путешественница не исключила, что это блюдо представляет собой остатки от «перекуса» в пляжных барах.

На третье место попали блюда египетской кухни, которые многим российским туристам покажутся отвратительными. Девушка привела в пример пирожки с печенью и традиционный суп молохея.

«Меня удивляет, если такая еда становится центральным блюдом шведского стола», — отметила автор поста.

Холодное горячее оказалось на четвертом месте топа. По словам россиянки, на шведском столе порой встречаются закуски, которые накануне подавались как горячее блюдо, а на следующий день они попадают в раздел холодных закусок. К такой еде блогер отнесла перцы с начинкой из риса и фарша в сливочном соусе. Пятое место досталось «рискованному» мясному рулету с непонятным составом.

«Возможно, египтяне готовят мясной рулет с морковкой внутри, затем охлаждают его и подают как закуску. А может, это рыба или печень», — заявила путешественница.

На шестую строчку попали дешевый пудинг из крахмала, ванилина и сахара. Туристка поделилась, что от такого лакомства она предпочитает отказаться, отдыхая в отелях Египта.

Последнее, седьмое место занял «сок» — очень сладкий и «химозный» на вкус. Подобный «юппи» из порошка-концентрата можно встретить даже не в самых дешевых отелях, предупредила россиянка.

Лайфхаки,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий