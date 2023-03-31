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1 час назад

Российским туристам объяснили порядок получения визы в Китай

runews24.ru

Для оформления туристической визы путешественнику необходимо иметь международный полис страхования.

Россиянам объяснили порядок получения визы в Китай
Фото: runews24.rurunews24.ru

С 15 марта 2023 года генеральное консульство КНР во Владивостоке вновь стало осуществлять процесс рассмотрения и выдачи виз в Китай для иностранных граждан, желающих посетить страну, в том числе и в туристических целях.

Сообщается, что гражданам, желающим получить визу в КНР, необходимо заполнить анкету в режиме онлайн и записаться на прием для подачи документов, пишет ИА PrimaMedia.

Так, для оформления туристической визы россиянам необходимо предоставить документы, в которых содержится информация о программе маршрута.

Помимо этого, также требуется предъявить бронь авиабилетов в обе стороны, бронь отеля или же письменное приглашение в страну от китайской стороны.

В том числе для оформления туристической визы путешественнику необходимо иметь международный полис страхования, который может покрыть весь период поездки.

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