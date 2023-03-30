Хотите сэкономить на путешествиях? Следуйте этим шести правилам

Иногда путешествия могут стоить очень дорого. Но есть несколько простых способов сэкономить.

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Итак, вот несколько лучших советов, связанных с путешествиями. Они помогут вам потратить на всё не так много денег.

Планируйте поездку заранее

Подробнее изучите место назначения, поищите больше информации о перелёте и размещении, составьте список расходов.

Путешествуйте в межсезонье

Обычно в это время проживание и перелёты стоят меньше, а в популярных туристических местах народу не так много. Также вы, скорее всего, сможете воспользоваться выгодными предложениями на различные туры, развлечения, рестораны.

Пользуйтесь общественным транспортом

Это вам даст возможность узнать больше о местной культуре и образе жизни. А ещё вы избежите проблем с пробками и парковкой.

Не берите слишком много в дорогу

Положите только самое необходимое.

Питайтесь как местные жители

Избегайте ресторанов, которые ориентированы на туристов, и лучше ищите закусочные, местных торговцев.

Пользуйтесь бесплатными развлечениями