Хотите сэкономить на путешествиях? Следуйте этим шести правилам
Иногда путешествия могут стоить очень дорого. Но есть несколько простых способов сэкономить.
Итак, вот несколько лучших советов, связанных с путешествиями. Они помогут вам потратить на всё не так много денег.
Планируйте поездку заранее
Подробнее изучите место назначения, поищите больше информации о перелёте и размещении, составьте список расходов.
Путешествуйте в межсезонье
Обычно в это время проживание и перелёты стоят меньше, а в популярных туристических местах народу не так много. Также вы, скорее всего, сможете воспользоваться выгодными предложениями на различные туры, развлечения, рестораны.
Пользуйтесь общественным транспортом
Это вам даст возможность узнать больше о местной культуре и образе жизни. А ещё вы избежите проблем с пробками и парковкой.
Не берите слишком много в дорогу
Положите только самое необходимое.
Питайтесь как местные жители
Избегайте ресторанов, которые ориентированы на туристов, и лучше ищите закусочные, местных торговцев.
Пользуйтесь бесплатными развлечениями
Изучите мероприятия, которые проходят в музеях, парках и других местах.