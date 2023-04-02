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1 час назад

Почему не стоит откидывать спинку кресла даже после взлета

Мира Маркина

Мы привыкли к тому, что спинку кресла в салоне самолета нельзя откидывать во время взлета и посадки. Однако стюардессы рекомендуют не откидывать спинку даже после того, как самолет набрал высоту. Подробнее о том, с чем это связано – в материале "Рамблера".

Почему не стоит откидывать спинку кресла даже после взлета
Фото: UnsplashUnsplash

Экипаж корабля неспроста просит "привести спинки кресел в вертикальное положение", когда самолет набирает высоту, а также когда он начинает снижаться. Дело в том, что в случае чрезвычайной ситуации проводить эвакуацию гораздо проще, когда сиденья находятся в вертикальном положении. Кроме того, это помогает избежать травм на борту самолета.

Это правило неслучайно безукоснительно соблюдется во время взлета и посадки. По данным корпорации Boeing, 58% аварий происходит именно в это время.

Однако некоторые стюардессы не советуют откидывать спинку кресла даже во время основной части полета. Таким образом бортпроводницы призывают пассажиров быть внимательнее к своим попутчикам: откинув спинку кресла, вы сокращаете и без того небольшое пространство эконом-класса у человека, сидящего позади.

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В качестве альтернативы стюардессы предлагают брать с собой подушку для путешествий или плед, чтобы подложить их под голову и выспаться в пути.

Из соображений безопасности бортпроводницы также не рекомендуют разуваться в полете. Во время чрезвычайной ситуации это может помешать быстро сориентироваться и покинуть свое место при необходимости.

Лайфхаки,Boeing,
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