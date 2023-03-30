Как получить туристическую визу в Китай

Во Владивостоке с 15 марта Генеральное консульство КНР возобновило выдачу всех типов виз для иностранцев. За две недели туристические визы получили уже 17 человек.

Фото: РИА "ФедералПресс" РИА "ФедералПресс"

Для получения туристической визы необходимо заполнить визовую онлайн-анкету и онлайн-запись на прием. С собой гражданам необходимо принести документы, которые содержат программу маршрута, забронированные авиабилеты в оба направления, бронь отеля или письменное приглашение, выданное организацией или частным лицом в Китае.

В приглашении должна быть информация о туристе: полное имя, пол, дата рождения, дата прилета и вылета, планируемые места для посещения, проживания. Нужна информация и о приглашающей стороне: название организации или имя человека, контактный телефон, адрес, официальная печать организации, подпись законного представителя или приглашающего. Необходим также международный полис страхования на весь период поездки.

Стоимость оформления однократной визы для россиян составляет 3300 рублей, двукратной визы – 6600 рублей, многократной визы – 9900 рублей. Если виза требуется срочно, то нужно будет доплатить еще 2000 рублей, при оформлении экспресс-визы доплата составит 4600 рублей.