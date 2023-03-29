10 советов, как с комфортом выспаться в самолете

Для многих долгий и комфортный перелет – это целая проблема. Как уснуть, когда вокруг столько посторонних звуков, стюардессы постоянно куда-то ходят, а сосед едва ли не каждую минуту выходит «прогуляться»? Ответ очень прост: воспользоваться советами бывалых путешественников и тех самых стюардесс, которые не на словах знают, как избежать дискомфорта в салоне самолета.

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В этой статье мы собрали для вас самые практичные и действующие лайфхаки, которые позволят вам не чувствовать себя мешком с картошкой по прибытии рейса в пункт назначения. Итак:

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1. НЕ СПАТЬ ПЕРЕД ВЫЛЕТОМ. Многие заканчивают текущие дела буквально в последний момент, а чемодан застегивают едва ли не за пару часов до вылета. Такая «тактика» позволит максимально устать и «вырубиться», как только вы сядете в кресло и защелкнете пассажирский ремень. Единственный совет – если любите бортовое питание, попросите заранее стюардессу разбудить вас.

2. ОБЯЗАТЕЛЬНО ВОЗЬМИТЕ С СОБОЙ АКСЕССУАРЫ: подголовник, маску для сна, беруши и наушники с системой активного шумоподавления. Все это позволит вам комфортно и без внешних помех погрузится в сон. Кстати, маску легко можно заменить на шелковый шарф-косынку, который не будет давить резинками и вообще приятнее на ощупь и для глаз. На гаджеты заранее скачайте любимую музыку и фильмы, которые помогут уснуть в привычной обстановке.

3. СТАРАЙТЕСЬ ВЫБРАТЬ МЕСТО У ОКНА. Один из самых элементарных советов. Кроме визуального удовольствия, вы получите наиболее спокойное место, с которого вас не попросят встать, чтобы пройти в туалет и вам не придется толкаться локтями с соседом, по крайней мере с одной стороны. И никогда не бронируйте место в последнем ряду.

4. НАДЕНЬТЕ РЕМЕНЬ ПОВЕРХ ПЛЕДА – это совет от стюардесс, для которых безопасность пассажиров стоит на первом месте. Поэтому им важно убедиться, что вы пристегнуты. Если укрыться пледом сверху, то вас разбудят, чтобы убедиться в вашей же безопасности. То есть, ремень поверх пледа – это гарантия вашего спокойствия.

5. НЕ БРОНИРУЙТЕ МЕСТА ОКОЛО ПЕРЕГОРОДОК. Иначе велика вероятность того, что вы окажетесь около ребенка, который с большой долей вероятности будет капризничать. Многие авиакомпании предусматривают люльки, которые крепятся к таким перегородкам, чтобы ребенок сидел там, а не на коленях у родителей.

6. ПОИНТЕРЕСУЙТЕСЬ, ЕСТЬ ЛИ МЕСТА «БЕЗ ДЕТЕЙ». Совет, который вытекает из предыдущего. Суть в том, что ряд авиакомпаний в процессе бронирования предоставляют возможность выбора места в отсеке, в котором гарантированно не будет пассажиров в возрасте младше десяти или двенадцати лет. Подобная услуга широко распространена у зарубежных перевозчиков.

7. ВЫБИРАЙТЕ ДЛЯ ПЕРЕЛЕТА СВОБОДНУЮ ОДЕЖДУ. Пожалуй, один из самых действенных советов. Деловой костюм можно взять с собой в чехле в салон самолета, если в этом есть необходимость. Тесные рубашки и ремни уж точно не помогут вам комфортно выспаться. Так что выбирайте удобную, теплую одежду в стиле оверсайз: худи, широкие штаны, футболки, кроссовки. Кстати, у многих авиакомпаний есть целые комфорт-наборы для полета, в которые входят плед, маска, тапочки и беруши. Поинтересуйтесь об этом заранее.

8. ПОГОЛОДАЙТЕ ПЕРЕД ПОЛЕТОМ. Смех смехом, но так вам будет легче перенести разницу во времени и свести к минимуму стрессовое состояние организма. Этот совет будет весьма актуален перед долгим перелетом: воздержание от еды поможет легче пережить смену часового пояса. Этот факт доказали гарвардские ученые, заявившие, что 16-часовое голодание помогает пассажирам активировать в мозгу специальные часы, которые облегчат привыкание к разнице во времени.

9. СЛЕДИТЕ ЗА ТЕМ, ЧТО ВЫ ЕДИТЕ. Если вы совсем не можете обойтись без еды, то эксперты советуют выбирать легкую и здоровую пищу, то есть, ту, которая легко усваивается. Суть в том, что само время приема пищи тоже влияет на приспособление организма к смене часового пояса, и, значит, на ваше состояние не только во время, но и после перелета. Еще один важный совет в помощь организму: не забывайте пить воду.