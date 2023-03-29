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3 часа назад

Когда будет оцифрована шенгенская виза

Inc-News

Предложение, представленное Европейской комиссией в апреле 2022 года, предусматривает оцифровку шенгенских виз вместо распечатки в паспортах.

Когда будет оцифрована шенгенская виза
Фото: Inc-NewsInc-News

Европейский Союз (ЕС) предпринял еще один шаг к оцифровке шенгенской визы вместо того, чтобы печатать ее в паспортах. Послы стран Европейского Совета договорились о полномочиях, необходимых для переговоров по оцифровке визы. Таким образом, Совет сможет начать переговоры по окончательному юридическому тексту с Европейским парламентом по вопросу внедрения цифровой визы.

Предложение, представленное Европейской комиссией в апреле 2022 года, предусматривает оцифровку шенгенских виз вместо распечатки в паспортах.

Если предложение будет легализовано, заявки на получение шенгенской визы также будут подаваться в цифровом виде онлайн. Для этого будет создана “платформа подачи заявок”. Все документы можно будет загрузить в цифровом виде, а визовые сборы будут оплачены через этот сайт.

В консульства или визовые центры будут обращаться только те заявители, которые впервые подали заявление, те, кто собирается обновить свою биометрическую информацию, и новые владельцы паспортов.

Визы будут выдаваться заявителю в цифровом формате в виде 2D штрих-кода и подписываться в зашифрованном виде.

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