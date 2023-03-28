Как понять, что горничные заслуживают чаевые

Горничные в отелях всегда претендуют на чаевые за их работу, но не всегда выполняют свои обязанности добросовестно. Если с виду может показаться, что номер чист, то при более тщательной проверке некоторых мест можно увидеть грязь и пыль.

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В материале “Рамблера” — о том, на что надо обратить внимание, чтобы понять, заслуживает ли горничная чаевые.

Чайник

Если в вашем номере отеля есть чайник, то лучше проверить наличие грязи и накипи внутри него. Довольно часто постояльцы отелей готовят в нем или стирают свои вещи, после чего в чайнике остается довольно характерный налет, который вы не спутаете ни с чем.

Если внутри чайника осталась грязь, это значит, что уборщица даже не заглядывала в него и уборка была проведена не так тщательно, как этого предполагает регламент отелей.

Постельное белье

Постельное белье должно быть свежим. Согласно стандартам уборки в номерах отеля, постельное белье меняется раз в 5-7 дней. Если этого не произошло, нужно обратиться на ресепшн.

Как правило, грязное постельное белье видно сразу. Например, по подтекам и запаху. На грязном белье будут пятна, которые постояльцы оставляют после пляжа или приема пищи в номере. Также в постели могут быть крошки пищи и песок — на это нужно обратить ваше внимание.

Туалетная бумага

Золотой стандарт отелей заключается в том, что у новой туалетной бумаги в уборной должны быть загнуты края в форме треугольника. По правилам этот треугольник нужно оторвать, а уже потом пользоваться туалетной бумагой. Так вы будете уверены в том, что к рулону никто не прикасался.