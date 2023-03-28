Как платить безналом в Турции, пока не работают карты «Мир»

Карты российской национальной платежной системы «Мир» в Турции не работают уже полгода, хотя правительства прорабатывали разные выходы из ситуации. Туристы везут с собой наличные, но это не всегда удобно. На фоне обесценивающейся лиры и годовой инфляции в 64,27% цены в заметно выросли, поэтому приходится носить с собой много банкнот, чтобы купить экскурсии или вещи в магазинах. Редакция TourDom.ru разобралась, какие возможности есть у российских туристов платить безналом в Турции.

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Китайская система UnionPay

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Еще до выезда из России можно оформить карту китайской платежной системы UnionPay. Она работает в Турции, но часто в магазинах оплата по не проходит. Поэтому туристы используют карту для снятия наличных. Проблема есть и в этом случае: увидеть комиссию при операции невозможно. По словам туристов, она может доходить до 10% от суммы. Чаще всего россияне советуют пользоваться банкомами Deniz Bank и Halk Bank.

С UnionPay работает Газпромбанк, Почта банк, Россельхозбанк, Русский Стандарт и другие. За оформление карты в большинстве случаев надо заплатить.

Карты иностранных банков

Если туристы во время прошлых заграничных путешествий оформляли себе карты Visa и Mastercard иностранных банков, то они будут работать и в Турции. Никаких проблем с ними не возникает. Есть мнение, что проще всего оформить карту казахстанского Каспи банка. Для этого потребуется индивидуальный идентификационный номер, который делается в короткий срок в местном МФЦ. Сам пластик выдается сразу же.

Оформление карты турецких банков

Россияне, которые приехали в Турцию на несколько недель, могут оформить моментальные неименные карты трех крупных банков: Ziraat Bank, Deniz Bank и VakifBank. Их отделения есть почти в любом городе. В каждом можно оформить MasterCard или Visa. Такие карты подойдут для оплаты покупок в Турции, но за рубежом работают не всегда. В России они действовать не будут.

В Ziraat Bank официально депозит не требуется, однако все зависит от настроения сотрудника. В соцсетях туристы делятся опытом - кому-то открыли карту без условий, кого-то попросили положить депозит. Его размер колебался от нескольких тысяч лир до сотни тысяч лир. Стоит быть внимательным, иногда менеджеры оформляют карту платежной системы Troy.

В Deniz Bank, который ранее был дочкой «Сбера», часто требуют депозит, но могут открыть карту и без него. Все снова зависит от конкретного менеджера и отделения.

В VakifBank для открытия потребуется 3 600 лир (14 400 рублей). В стоимость входит комиссия и страховка. Депозит не нужен. Если сотрудник банка требует положить деньги на счет, то стоит отказаться от карты и идти в другое отделение. Это же принцип работает с остальными банками.

Сам процесс оформления занимает от 30 минут до часа. В интернете можно найти людей, которые обещают помочь тем, кто плохо ориентируется в условиях. Их услуги стоят от нескольких сотен до нескольких тысяч лир, однако тогда банки не требуют депозит.

Для получения карты нужен российский загранпаспорт и турецкий ИНН, который оформляется после въезда в страну на сайте турецкой налоговой за несколько минут. Если в имени или фамилии туриста есть буква «и», то при вводе буквы «i» на сайте надо нажать на клавишу Shift. Иногда может потребоваться российский внутренний паспорт.