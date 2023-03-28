Как платить безналом в Турции, пока не работают карты «Мир»

Карты российской национальной платежной системы «Мир» в Турции не работают уже полгода, хотя правительства прорабатывали разные выходы из ситуации. Туристы везут с собой наличные, но это не всегда удобно. На фоне обесценивающейся лиры и годовой инфляции в 64,27% цены в заметно выросли, поэтому приходится носить с собой много банкнот, чтобы купить экскурсии или вещи в магазинах. Редакция TourDom.ru разобралась, какие возможности есть у российских туристов платить безналом в Турции.
Еще до выезда из России можно оформить карту китайской платежной системы UnionPay. Она работает в Турции, но часто в магазинах оплата по не проходит. Поэтому туристы используют карту для снятия наличных. Проблема есть и в этом случае: увидеть комиссию при операции невозможно. По словам туристов, она может доходить до 10% от суммы. Чаще всего россияне советуют пользоваться банкомами Deniz Bank и Halk Bank.
С UnionPay работает Газпромбанк, Почта банк, Россельхозбанк, Русский Стандарт и другие. За оформление карты в большинстве случаев надо заплатить.
Если туристы во время прошлых заграничных путешествий оформляли себе карты Visa и Mastercard иностранных банков, то они будут работать и в Турции. Никаких проблем с ними не возникает. Есть мнение, что проще всего оформить карту казахстанского Каспи банка. Для этого потребуется индивидуальный идентификационный номер, который делается в короткий срок в местном МФЦ. Сам пластик выдается сразу же.
Россияне, которые приехали в Турцию на несколько недель, могут оформить моментальные неименные карты трех крупных банков: Ziraat Bank, Deniz Bank и VakifBank. Их отделения есть почти в любом городе. В каждом можно оформить MasterCard или Visa. Такие карты подойдут для оплаты покупок в Турции, но за рубежом работают не всегда. В России они действовать не будут.
В Ziraat Bank официально депозит не требуется, однако все зависит от настроения сотрудника. В соцсетях туристы делятся опытом - кому-то открыли карту без условий, кого-то попросили положить депозит. Его размер колебался от нескольких тысяч лир до сотни тысяч лир. Стоит быть внимательным, иногда менеджеры оформляют карту платежной системы Troy.
В Deniz Bank, который ранее был дочкой «Сбера», часто требуют депозит, но могут открыть карту и без него. Все снова зависит от конкретного менеджера и отделения.
В VakifBank для открытия потребуется 3 600 лир (14 400 рублей). В стоимость входит комиссия и страховка. Депозит не нужен. Если сотрудник банка требует положить деньги на счет, то стоит отказаться от карты и идти в другое отделение. Это же принцип работает с остальными банками.
Сам процесс оформления занимает от 30 минут до часа. В интернете можно найти людей, которые обещают помочь тем, кто плохо ориентируется в условиях. Их услуги стоят от нескольких сотен до нескольких тысяч лир, однако тогда банки не требуют депозит.
Для получения карты нужен российский загранпаспорт и турецкий ИНН, который оформляется после въезда в страну на сайте турецкой налоговой за несколько минут. Если в имени или фамилии туриста есть буква «и», то при вводе буквы «i» на сайте надо нажать на клавишу Shift. Иногда может потребоваться российский внутренний паспорт.
Перевод средств из России на турецкую карту будет доступен сразу же на IBAN – международный банковский номер счета. Туристы пользуются сервисом «KoronaPay». Система сотрудничает только с неподсанкционными банками. Наиболее популярны Райффайзен банк, Киви банк, Почта банк, для оформления их карт надо приходить в офис. Виртуальные карты Озона и Яндекса можно сделать в интернете.