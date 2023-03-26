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3 часа назад

Туристам рассказали, какие товары не следует покупать в магазинах Duty Free

runews24.ru

Многие путешественники, предпочитающие летать самолетами, приезжая в аэропорт, уже предвкушают свое посещение на его территории магазинов Duty Free. Однако не всегда беспошлинная торговля менее болезненна для кошелька туриста. Следует знать, что выгодно покупать в такого рода торговой сети, а что и нет: какие товары там могут быть дороже, сообщает портал "ТурПром"

Туристам рассказали, какие товары не стоит покупать в Duty Free
Фото: Runews24Runews24

Алкоголь и сигареты, как правило, стоят дешевле, а вот на продукты питания, лекарственные препараты, электронику аэропорты позволяют себе завышать цены. Нет смысла покупать в Duty Free товары, которые можно приобрести в другом месте по более приемлемой стоимости, например, воду.

В целом пассажирам не лишне будет усвоить одно правило: нужно заранее определиться: что хочется купить, сравнить цены на интересующие товары и не тратить время на бесполезное блуждание между полками с яркими этикетками.

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