К концу марта выросла активность бронирования отелей и туров на майские праздники. В апреле этот процесс пойдет еще активнее. Корреспонденты "РГ" опросили экспертов туристической отрасли, задав им всего два вопроса. Они ответили… А уж какой сделать выбор и куда ехать - каждый решает сам.

Вопрос первый

Стоит ли на майские праздники ехать за границу?

Сергей Поздняков, руководитель "АльянсПресс-эксперт", учредитель Национальной ассоциации специалистов событийного туризма: Отправляться отдыхать за границу в сегодняшних политических условиях - большой риск. Пока все нормально, пока негатив не выплеснулся против наших туристов, но это может произойти в любой момент. Особенно, если иметь в виду Европу.

И если в самих отелях люди заинтересованы в приезде россиян. Они им рады, потому что наши туристы дружелюбные, богатые, щедрые, в отличие от тех же немцев или англичан. Однако за пределами отелей могут возникнуть эксцессы. Экономика и все остальное, к сожалению, сейчас очень зависят от политики.

И не стоит надеяться на авось: мол, друзья съездили, и все хорошо. Пока хорошо. У меня знакомые недавно планировали поехать в Финляндию, но их в отеле предупредили сразу: "Мы, конечно, очень вам рады, но будьте готовы к тому, что могут возникнуть сложности и на границе, и вне стен отеля".

Татьяна Деменева, создатель информационного портала о путешествиях, туризме, культуре, коммуникациях "СПб Туркит": Я тоже категорически не советовала бы ехать в так называемые "недружественные страны". И не только потому, что сложно организационно - визы, билеты, способы оплаты.

Но и потому, что можно получить негативные впечатления вместо положительных. Путешественники нередко рассказывают о предвзятом отношении к россиянам в отелях, кафе, в транспорте . На отдыхе не слишком хочется с таким сталкиваться.

Впрочем, есть другие страны. Очень приятно отправиться туда, где тепло и все цветет - в Иран, Китай, Узбекистан.

Александр Смирнов, представитель Алтайской региональной ассоциации туризма, руководитель турфирмы "Плот": Из того, что сегодня доступно российским туристам, я бы посоветовал страны Юго-Восточной Азии, Арабские Эмираты. На днях у нас открыли рейс в Китай из Новосибирска.

Наталья Косьмина, председатель правления Ассоциации "Российский союз туриндустрии - Юг": Я бы еще добавила, например, Египет и Турцию. Там море теплое и большой выбор отелей по системе "все включено". Там ждут русских туристов и будут им рады.

Екатерина Селезнева, руководитель туристического агентства: Даже калининградцам выезжать сегодня в Европу стало не выгодно, что для самого западного региона России - нонсенс. И дело не только в закрытых европейских границах.

Но я бы не стала идеализировать Турцию. Ранее доступная для россиян она очень сильно подорожала. Если раньше основной турпоток в Турцию приходился на россиян, то сейчас отдых там распробовали гости из Европы и Китая. Поэтому турецкие коллеги в плане цен ориентируются именно на них.

Если уж очень хочется за границу, то лучше все-таки лететь в ОАЭ или страны Азии. Туры туда могут быть дешевле, чем в Турцию, хоть и лететь кому-то придется через Москву. Например, прямых рейсов из Калининграда туда нет.

Шамиль Шангереев, руководитель турфирмы: В любом случае, за границу сейчас ехать проблематично. Да и зачем?

Вопрос второй

Куда в России, по-вашему, лучше поехать на майские праздники?

Шамиль Шангереев: Лично я предпочитаю отдыхать от городской суеты в горном селе. Тут тишина, красивая природа. Дагестан старается делать все, чтобы пребывание туристов в республике было комфортным и безопасным.

Татьяна Деменева: Поддерживаю! Моя личная мечта - побывать в Дагестане и древнем Дербенте, проехать оттуда по всему побережью Каспия до Астрахани. А вообще Россия большая, и у нас много самых разных возможностей.

Сергей Поздняков: К примеру, интересны все окружающие Москву города Центрального федерального округа. Особенно в последнее время похорошела Тула. Поехать туда на выходные - идеальный вариант.

Есть что посмотреть и где погулять в Рязани. В Кремль зайти, на Валы подняться. Сам я в апреле поеду в Пятигорск и Кисловодск. Но не в санаторий. Просто это города, по которым можно много-много ходить и дышать.

Александр Смирнов: А я рекомендую побывать на Камчатке, на Байкале. Сегодня туристов привлекает также Арктика, полярные морские экспедиции, Шантарские острова. Это что-то еще неизведанное, поэтому спрос на такие туры растет. Сам бы выбрал такие интересные путешествия.

Екатерина Селезнева: Я вообще предпочитаю майские праздники проводить внутри своего региона. Особенно на востоке Калининградской области, где довольно много уютных мест и не так много туристов.

Один город Советск чего стоит со своей пешеходной улицей и историческим трамваем. Если хочется выехать за пределы эксклава, то предпочтение отдам Санкт-Петербургу. В мае там уже вовсю работают фонтаны, поэтому можно съездить, например, в Петергоф.

Наталья Косьмина: Кстати, о сервисе. В Сочи, Анапе и Геленджике уже есть современные отели с системой "все включено". Их отличает высокий сервис и спектр услуг - там будет не скучно любой категории отдыхающих, включая молодежь и семьи с детьми. В Сочи есть и отель, оказывающий услуги по системе "ультра все включено".

Анна Наумова, представитель Общенационального союза индустрии гостеприимства в Северо-Кавказском федеральном округе: А Кавказские Минеральные Воды! Они не просто конкурируют с другими лечебными курортами мира, они задают тон.

Вся наука курортология - наработка советских ученых. Только потом ей стали руководствоваться и применять в своей работе Карловы Вары и другие подобные места. Многие, кто сейчас приезжает на Кавказские Минеральные Воды, а до этого увлекался чешскими или швейцарскими курортами, с удивлением находят ухоженные прекрасные города и огромное количество процедур и лечебных программ.

Екатерина Ульянова, экскурсовод из Петрозаводска: Я провожу экскурсии на островах Кижи и Валаам. Вижу, как нравятся людям и карельская природа, и наши исторические памятники. Как они открывают для себя эти чудесные места.