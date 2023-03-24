Хайкинг, треккинг и бэкпекинг: готовимся к сезону пеших прогулок

До окончательного потепления остались считанные дни. И что может быть приятнее и полезнее, чем провести выходной день на свежем воздухе, неспешно прогуливаясь и наслаждаясь видами?

Фото: runews24.ru runews24.ru

Именно для этого придумали такую замечательную штуку, как хайкинг.

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Вы тоже пока не в курсе, что это такое, тогда открывайте скорее нашу новую статью, в которой вы узнаете не только, что такое хайкинг, но и что такое треккинг и бэкпекинг.

Что такое хайкинг?

Перевести «хайкинг» на русский язык так же сложно, как перевести на английский слово «поход». Длительная прогулка ради удовольствия: примерно так можно его охарактеризовать. По сути хайкинг — что-то среднее между прогулкой и походом.

Здесь не понадобятся серьезное снаряжение, палатка и запас еды на неделю. Достаточно будет взять с собой предметы первой необходимости, воду и легкий перекус.

Хайкинг не требует подъемов в горы, скалолазания, пересечения болот и всех остальных прелестей серьезного похода. Чаще всего, это специально обустроенные и промаркированные маршруты, и если где-то на пути предусмотрен набор высоты, он вполне комфортен. С ночлегом тоже никакого экстрима: отель, кемпинг или горный приют. Но чаще всего хайкинг рассчитан на один день.

Как выбрать маршрут для хайкинга

При выборе маршрута следует рассчитывать силы и учитывать несколько факторов.

Расстояние

Это первое, на что нужно обращать внимание. Рекомендуемое расстояние для новичков — 10-11 километров (по 5 км туда-обратно). Первые вылазки нужны, чтобы понять, нравится ли этот вид туризма, подходят ли для этого ваша обувь и содержимое рюкзака. В дальнейшем дистанцию можно увеличить. В среднем, это 12-20 километров с остановками, в спокойном темпе.

Популярность маршрута

Маршрут для хайкинга можно выбрать как готовый, так и проложить его самостоятельно. Если вы новичок, то лучше выбрать подготовленную тропу. Для самых популярных маршрутов, где есть кафе, пикниковые зоны и детские площадки, стоит выбирать будний день и приехать рано утром. Иначе ни о каком отдыхе и созерцании не может быть и речи.

Высота

Подъем на километр вверх неопытным новичкам может даться с трудом. Поэтому при выборе первого маршрута следует учитывать и этот фактор.

Уровень экстрима

Тропа должна соответствовать вашему уровню психологической и физической подготовки. Стоит учитывать предпочтения всех членов хайкинга. Для прогулки с детьми стоит выбирать подходящие для этого условия.

Еще несколько советов новичкам

Еда и вода

Берите много воды и достаточно еды. Не всегда тропа проходит рядом с кафе или магазинами. Отличным перекусом станут орехи и сухофрукты. Они дадут много энергии и не занимают много места в рюкзаке.

Прогноз погоды

Независимо от прогноза погоды в гаджете, в рюкзаке необходимо иметь, как дождевик, так и солнцезащитные средства.

Расчет времени

В среднем на 1 километр можно потратить от 15 до 40 минут, в зависимости от рельефа и уровня подготовки. Еще стоит узнать время захода солнца, и если готовы возвращаться в темное время суток, запаситесь фонариками.

Приложения для пеших маршрутов

При выборе тропы можно скачать специальные приложения для хайкинга: Wikiloc, Alltrails (готовые маршруты), Komoot, Alpine Quest (подгонка и планирование).

Маршруты для хайкинга в разных регионах России:

Куршская коса (Калининградская область).

Заказник «Сестрорецкое болото» (Санкт-Петербург).

Шалово-Перечицкий заказник (Ленинградская область).

Остров Пеллотсари (Республика Карелия).

Лапландский заповедник (Мурманская область).

Астраханский заповедник.

Валдайский национальный парк (Новгородская область).

Дивногорье (Воронежская область). Также маршрут можно выбрать на сайтах парков и заповедников. И, конечно, использовать Google Maps или «Яндекс.Карты».

Другие способы пеших прогулок

Пеший туризм можно поделить на три уровня. Хайкинг — самый лайтовый вид. Следующий этап — треккинг.

Это продолжительное пешее путешествие по горной местности с ночевками в установленных местах.

Важно знать, что и хайкинг, и треккинг носят организованный характер. Отклоняться от маршрута часто запрещено, а иногда и опасно.

Треккинг требует более серьезной подготовки и большего количества провианта. Также предусмотрено питание в кемпингах или туристических приютах.

Что касается палаток, то для трекинга они также необязательны: ночевать можно на стационарных оборудованных площадках. Это значительно облегчает путешествие и позволяет пройди дальше и подняться выше.

Бэкпекинг — деятелньость, наиболее близкая к нашим классическим походам на несколько дней. Здесь можно отклоняться от маршрута, жесткой привязки к тропе нет.

Для бэкпекинга понадобятся и снаряжение, и палатка, и запас еды. Но бэкпекер может ночевать не только на природе, при желании можно остановится в кемпинге или даже отеле: все зависит от возможностей и желания.