Почему еда в самолете сильно отличается по вкусу от обычной

Полет оказывает ощутимое влияние на запах и вкус пищи — к ним относятся и напитки — по целому ряду причин.

Фото: TURIZM.RU TURIZM.RU

Отчасти в этом виновата холодная температура. Мы не так хорошо чувствуем ароматы продуктов, когда они холодные. Ну а так как вкус и запах неразрывно связаны, то, что влияет на ваше обоняние, сильно влияет и на вкус.

Видео дня

Герметичный салон снижает уровень кислорода в крови, а с ним и способность обонятельных рецепторов. В добавок к этому постоянно циркулирующий чрезмерно сухой воздух на борту — средняя влажность 12 процентов, что ниже, чем в пустыне Сахара, — непосредственно воздействует на слизистые носа, высушивая носовые проходы. Таким образом то же самое блюдо на уровне моря будет казаться более вкусным и насыщенным».

Еще один фактор — постоянный шум, гул двигателей самолета, плач ребенка на заднем ряду — также влияет на вкус пищи.

Многочисленные исследования показали, что независимо от окружающей среды восприятие вкуса ухудшается из-за громких фоновых звуков.

Интересно, что не на все вкусы эти факторы влияют одинаково.

Согласно специальному исследованию, проведенному для Lufthansa, на большой высоте концентрация соли снижается на 20–30 процентов, а сахара — на 15–20 процентов. Восприятие фруктовых ароматов и кислот, напротив, остается более-менее стабильным.

По некоторым оценкам, в воздухе мы теряем почти 70 процентов своего чувства вкуса.

При этом опытные повара авиакомпаний, конечно же, знают, что некоторые вкусы лучше других проявляются в небе: пряный и насыщенный вкус остается довольно стабильным на высоте — например, индийского карри, а также свежих фруктов, особенно цитрусовых.

Ароматы грибов, морских водорослей, твердых сыров и мяса придают блюдам насыщенность и глубину и хорошо сочетаются с другими блюдами.

Такие «ароматизаторы», как кардамон, корица, имбирь, пармезан, помидоры, грибы, соя, мясо и чечевица —незаменимые усилители вкуса для комбинатов бортового питания.

Ученые-кулинары обнаружили, что блюда, в которых используются тонкие вкусовые оттенки — блюда из рыбы, макароны или птица, — в конечном итоге практически теряют вкус и вызывают жалобы на то, что они «безвкусные» и «картонные».

Вдобавок ко всем проблемам с восприятием вкуса, «камбузы», или зоны приготовления пищи, на высоте 10 000 метров не совсем ресторанного качества. Стюардессы — помощники повара, да и места расположиться практически нет. Духовка только одна, и все блюда должны готовиться при одной и той же температуре в течение одного и того же времени.

Диетологи советуют: вместо того чтобы набивать желудок хлебом, лучше всего добавить побольше овощей.

Еда в самолете — это прекрасно, просто нужно стараться придерживаться своего обычного режима питания.

На завтрак держитесь подальше от обработанного мяса. Вместо этого выбирайте яйца, грибы, помидоры, запеченную фасоль и лосось.

Избегайте подслащенных хлопьев для завтрака. Предпочтите овсянку, цельнозерновые хлопья из пшеницы или фрукты с обычным йогуртом.

Избегайте «шведского стола», где в одной куче все, что вы можете съесть. Поможет тарелка поменьше.

Фаст-фуда вообще лучше держаться подальше.

Некоторые повара авиакомпаний просто увеличивают количество сахара и соли, чтобы восполнить утраченные вкусовые качества и неидеальные условия приготовления. Увф, это только усиливает обезвоживание, которое путешественники и так испытывают во время и после полета.