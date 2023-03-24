Как быстро и дешево улететь заграницу из южных аэропортов

После начала спецоперации ряд южных аэропортов не работает из-за террористической опасности. На международные рейсы летают только из Минеральных Вод и Сочи. «ФедералПресс» разобрался, в какие страны и по какой стоимости можно приобрести билеты в нынешней обстановке без оформления виз.

Фото: РИА "ФедералПресс" РИА "ФедералПресс"

Улететь напрямую в страны Евросоюза сегодня не представляется возможным. Единственным вариантом остается попасть в дружественные государства: оттуда добраться можно практически в любую точку мира.

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Из Сочи только на экономе

На сегодняшний день из России можно улететь только в шесть стран. Прямые рейсы функционируют в сторону Армении, Азербайджана, Сербии, Турции, Египта и ОАЭ.

Самый дешевый билет из Сочи в Дубай обойдется в 44 583 рубля. Более дорогой билет может достигать в цене до 300 тысяч рублей. В ОАЭ нужна виза, которая беспроблемно делается по прилету прямо в аэропорту. Самые дешевые билеты предоставляет авиакомпания «Азимут», а самые дорогие – «Аэрофлот».

Эконом-класс в Ереван стоит 7905 рублей. Можно приобрести более дорогой билет за 19 500, но это также будет эконом. Бизнес-джеты в сторону Армении не летят.

Полет в Баку обойдется в 8657 рублей, более дорогой билет от известной авиакомпании стоит 34 557 рублей.

Билет эконом-класса в Шарм-эль-Шейх стоит 31 272 рубля, желающие полететь на бизнес-классе должны заплатить 300 тысяч рублей. Это направление является единственным, которое предоставляет бизнес-класс. Самые дешевые билеты также предоставляет авиакомпания «Азимут», а самые дорогие – «Аэрофлот».

Еще одним популярным направлением является Белград – из-за своей непосредственной близости к Европе. Попасть в Сербию можно за 26 тысяч рублей на экономе. За более комфортный перелет придется отдать 53 349 рублей.

В турецкий Стамбул можно улететь всего за 8 тысяч рублей на экономе либо за 19 тысяч рублей на экономе более высокого уровня.

Из Минеральных Вод на бизнесе

Точно в такие же страны можно улететь из аэропорта, который находится в городе Минеральные Воды. Однако цены достаточно сильно отличаются от Сочи и на каждом рейсе присутствует бизнес-класс.

Эконом до Дубая стоит 11 тысяч рублей, что почти на 35 тысяч рублей дешевле аналогичного перелета из Сочи. Бизнес-класс в Арабские Эмираты стоит 500 тысяч рублей. Самые дешевые билеты предоставляет авиакомпания «Азимут», а самые дорогие – «Аэрофлот».

Билет в Ереван стоит 8597 рублей. Премиальный полет обойдется в 91 тысячу рублей.

Эконом в Баку стоит всего 5 тысяч рублей. Бизнес-джет достигает 205 тысяч рублей.

В Шарм-эль-Шейх из Минвод можно попасть на экономе за 60 тысяч рублей, что в два раза дороже, чем из Сочи. Бизнес-класс обойдется в 164 тысячи рублей. Самые дешевые билеты предоставляет авиакомпания «Азимут», а самые дорогие – «Аэрофлот».

Дешевый билет в Белград стоит 70 тысяч рублей. Это на 44 тысячи дороже аналогичного полета из Сочи. Полет на бизнесе будет стоить 240 тысяч рублей.

В турецкий Стамбул можно улететь всего за 6 тысяч рублей на экономе либо за 165 тысяч рублей на бизнесе.

Как попасть в Европу

Из Шарм-эль-Шейха в испанский Мадрид можно улететь за 30 тысяч рублей на самом дешевом классе и за 94 тысячи рублей на дорогом. В Париж на экономе рейс стоит 25 тысяч рублей, а бизнес-класс до столицы Франции обойдется в 161 тысячу рублей. Билет из Шарм-эль-Шейха в Мюнхен стоит 23 тысячи рублей, самый премиальный класс – 133 тысячи рублей.