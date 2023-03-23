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3 часа назад

Москвичи летают в Хабаровск за визами в Китай: как работает схема

РИА "ФедералПресс"

После того, как Китай запустил выдачу виз для россиян, в консульствах на западе России начался ажиотаж. Москвичам предложили получить визу в Хабаровске – так быстрее.

Москвичи летают в Хабаровск за визами в Китай: как работает схема
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Когда в крупных российских городах, где есть консульства КНР, открыли выдачу виз в Китай, там начался ажиотаж. Записываться на подачу документов надо минимум за два месяца. Если времени ждать нет и в Китай надо попасть быстрее, лететь можно через Хабаровск.

Как рассказала DvHAB Валентина Асеева, член Дальневосточной региональной ассоциации туризма, есть способ попасть в Китай быстрее. Москвичам, да и жителям других городов на западе России, нужно найти туроператора на Дальнем Востоке и договориться об оформлении визы.

Компания заранее отправит документы и за три-четыре дня сделает визу. Человек получит ее по прибытии в Хабаровск. Из аэропорта Хабаровска можно сразу же улететь в Китай: есть рейсы в Харбин. Виза позволяет находиться в стране месяц, а вылететь обратно можно из любого международного аэропорта: не обязательно возвращаться через Хабаровск.

Ранее сообщалось о том, что экономист советует покупать юани сейчас. Сейчас курс достаточно стабилен.

Лайфхаки,Хабаровский аэропорт,
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