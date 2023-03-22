Через Шанхай в Таиланд: туристка рассказала о безвизовом транзите

Туристка из Москвы поделилась с TourDom.ru своим опытом путешествия в Таиланд через Шанхай. Этот маршрут оказался намного бюджетнее прямого рейса – 50 тыс. руб. туда-обратно с человека. Про QR-коды, ПЦР-тесты, перелет и многое другое рассказываем в статье.

Фото: TourDom TourDom

Эльвира с дочкой отправились на отдых, самостоятельно забронировав отель и выбрав перелет с пересадкой. Вылетели на крыльях авиакомпании China Eastern Airlines 17 марта, в пятницу. В шанхайский Пудун рейсы отправляются из Шереметьево. До КНР летели на вместительном Airbus A330 300, а уже на маршруте Шанхай – Пхукет пересели на Boeing 737 500. Стыковка заняла около 8 часов.

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Начнем с моментов, на которые туристка рекомендовала обратить внимание, – ПЦР-тесты. На горячей линии авиакомпании девушке, по ее словам, сообщили, что тестирование обязательное и его нужно сделать за 48 часов до вылета. Правда, как оказалось по прилете, это требование отменено, как и писал ранее TourDom.ru.

Второй момент, и он как раз обязателен, – нужно получить QR-код. В данном случае возникли трудности, так как работающую ссылку найти не удалось, как и зарегистрироваться в мессенджере WeChat. Актуальный QR-код, по которому можно перейти на страницу для заполнения анкеты, был на стойке в Шереметьево. Но и здесь оказалось все не так гладко – нужно было указать представителя китайской стороны, номер его телефона и провинцию. А как быть транзитным пассажирам – не сказано.

По словам Эльвиры, когда она обратилась с этим вопросом к сотруднику China Eastern Airlines, парень в резкой форме заявил: «Не хотите заполнять – не надо. Вас развернут в шанхайском аэропорту». Туристы все же решили лететь. И как выяснилось, они зря переживали по поводу кода. В Пудуне установлен специальный автомат, через который оформляется анкета. Основной вопрос: «Были ли у вас проявления простуды за последние 14 дней?» В терминале есть функция «откатки» паспорта – данные вносятся автоматически, но не всегда это срабатывает. При заполнении пункта о приглашающей стороне сотрудница аэропорта ввела вымышленное имя китайца, вместо телефонного номера – 11 случайных цифр, а провинцию выбрала из списка. И вуаля – QR-код на руках.

Что касается заполнения анкеты для туристов в самолете – она была не для транзитных пассажиров, поэтому пришлось все переделывать. В аэропорту сотрудники покажут, куда пройти, чтобы взять нужный документ и внести в него информацию. Собеседница советует ориентироваться на вывески «транзит».

«Весело было, когда китайские пограничники удивились отсутствию у нас биометрических паспортов, – они долго вводили данные, а потом все это перепроверяли», – поделилась впечатлениями туристка.

В итоге Эльвире с дочкой дали транзитную визу на сутки.

Аэропорт в Шанхае очень холодный. Систем обогрева замечено не было. Относительно тепло было в зоне вылета на третьем этаже. Людей тоже практически не было.

Багаж. Есть место для его хранения на первом этаже, но оплату принимают только в юанях. Электронные карты не срабатывают, а иностранного пластика у нашей собеседницы при себе не было. В аэропорту есть обменники, но два из них (на первом и третьем этажах) не работали. Удалось найти такой пункт в одном из коридоров, но как туда пройти, туристка не помнит.

На регистрацию запускают намного раньше: одна стойка на все рейсы определенной авиакомпании. После регистрации можно спокойно пройти на третий этаж – там дьюти-фри. Открытых магазинов мало: большой с косметикой и несколько мелких с сумками, часами и алкоголем:

«Цены, конечно, несопоставимы с теми, которые в наших дьютиках. Все намного дешевле».

Что касается самого перелета. Из Москвы в Шанхай оставалось много свободных кресел, основная масса путешественников – китайцы. Они после взлета прекрасно расположились на пустых местах и спали почти всю дорогу (10 часов). Из минусов: «Многие пассажиры сняли обувь и в салоне стоял такой запах... Человеку с чувствительным обонянием лучше подготовиться к такому испытанию заранее».

На рейсе из Пудуна на Пхукет загрузка была практически полная. Опять-таки, в основном граждане Китая. «Что поразило, так это китайские дети! Их было много, но вели они себя спокойно и никаких хлопот не доставляли!» – рассказала Эльвира.