Путешествия во время Рамадана: что нужно знать туристу

Священный для последователей ислама пост в этом году начинается 21 марта и продлится до 20 апреля. Поскольку в последние годы интерес к путешествиям в мусульманские страны значительно вырос, «Рамблер» решил выяснить, к чему нужно быть готовым туристу во время Рамадана.

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Рамадан в исламской культуре считается периодом самоограничения, в течение которого мусульмане воздерживаются от еды, питья и курения между рассветом и закатом. Тем не менее посещение исламских стран во время поста может стать для вас уникальным опытом. Например, если вы запланируете свой визит на конец Рамадана и увидите, с какой широтой мусульмане празднуют окончание поста.

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В странах Ближнего Востока и Северной Африки проживает большинство мусульман. А это значит, что большее число ресторанов и других мест общепита будет закрыто днем или изменит график работы, сместив его на время, близкое к закату. Алкоголь в городах этих стран тоже будет труднее найти, хотя чаще всего в том же самом Египте туристов данный момент касается в меньшей степени.

Во время Рамадана некоторые туристические объекты меняют график работы. Музеи нередко работают с утра до обеда и еще несколько часов на закате. Во-первых, не так-то просто работать весь день, не держа и маковой росинки во рту (пост очень строгий). В этом случае некоторые мероприятия могут быть отменены, сокращены по времени или предлагаться только в утренние часы. Во-вторых, с наступлением захода солнца многие мусульмане стремятся воссоединиться со своими семьями для первой трапезы и молитв.

В таких странах, как Индия и Малайзия, проживает большое количество мусульман, но многие люди также исповедуют индуизм, буддизм, христианство или вообще остаются в стороне от религии. Здесь будет намного проще найти еду и алкоголь в любое время, а туристические достопримечательности, скорее всего, останутся работать по обычному графику.

Турция и Индонезия также являются преимущественно мусульманскими странами, но ни одна из них не так строга, как арабские государства во время Рамадана (например, Марокко и Катар). В крупных турецких городах вы увидите, что бизнес работает в обычном режиме, а еду и алкоголь будет так же легко найти, как жевательную резинку. Исключение – совсем небольшие, нетуристические города.

В Индонезии некоторые рестораны могут быть закрыты в течение дня. Исключение – крупные сетевые заведения. Поскольку на Бали большинство населения составляют индуисты, Рамадан практически не затрагивает этот курорт.

Продолжая тему еды, следует отметить, что во время Рамадана существует негласное правило, согласно которому есть на улице или в общественном месте не рекомендуется. Подумайте об этом, когда решите развернуть шоколадку во время экскурсии с гидом-мусульманином, соблюдающим строгий пост. Никто не ожидает, что вы присоединитесь к посту, но проявить уважение к тем, кто постится – бесценно.

Некоторые кафе и рестораны, работающие в дневные часы, закрывают окна плотными шторами – дабы не соблазнять постящихся. Отели, обслуживающие туристов, обычно не прерывают подачу питания, даже если персонал соблюдает пост.

Не удивляйтесь, если на закате вы увидите волонтеров, раздающих на улице воду и легкий перекус (например, финики). Чтобы подготовиться к долгому дню поста, многие мусульмане рано встают на сухур – предрассветную трапезу, которая может быть уже в три часа ночи. После этого они ничего не едят и не пьют, даже воду, до захода солнца.

Ифтар – это вечерняя трапеза во время Рамадана. В некоторых странах (например, в Египте) большие общие обеды проводятся прямо на улице. Причем присоединиться к ней может любой желающий, так как нередко ифтар имеет благотворительную подоплеку.

Пока мусульмане наслаждаются ужином, многие магазины будут закрыты – это еще один момент, о котором важно знать туристу. Кстати во время ифтара у вас появится редкая возможность прогуляться по ранее очень многолюдным, но опустевшим на это время местам.

О начале молитвы, например, в Дубае мусульман возвещают выстрелом из пушки. Это стало традицией здесь примерно с 1960-х годов. В 2023 году у туристов есть возможность увидеть данный ритуал, находясь в Expo City Dubai.

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