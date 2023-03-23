Какие турсервисы помогают знакомиться с историей города

Более 2,4 тысячи авторских маршрутов, аудиогидов, экскурсий и других возможностей для изучения московских достопримечательностей предлагает цифровой сервис Russpass, сообщила Наталья Сергунина, заместитель Мэра Москвы. Она отметила, что приложения и сайты многих городских музеев, парков и культурных центров тоже позволяют спланировать интересную прогулку и увидеть как популярные, так и малоизвестные здания и памятники.
«На Russpass размещено уже больше 2,4 тысячи предложений для туристов. Это экскурсии и готовые маршруты, тематические подборки, описания достопримечательностей. Также многие культурные учреждения создают свои сервисы, которые помогают познакомиться с историей города», — рассказала Наталья Сергунина.
На ресурсах одного из самых популярных культурно-познавательных проектов — «Узнай Москву» — можно найти 250 тематических маршрутов с интерактивной картой. Тут же собраны разная информация о достопримечательностях, фотографии, видео и описания свыше 2,2 тысячи строений и 690 памятников.
В последнее время в музеях востребованы аудиогиды. Например, посетители Дома Гоголя могут с их помощью послушать рассказ о жизни писателя. Библиотекари ТиНАО подготовили семь подкастов-путеводителей по городу Московскому, деревне Десне, поселкам Коммунарка, Ватутинки и Марьино, поселениям Внуковскому и Воскресенскому.
Виртуальные туры и прогулки с аудиогидами есть у ВДНХ, усадьбы Кусково, Музея космонавтики, Третьяковской галереи, Парка Горького, музеев Победы и Владимира Высоцкого и других ведущих экспозиционных площадок.
Есть и экскурсионные чат-боты. Например, «Прогулки со Львом-хранителем» проводит львенок — символ наследия столицы, а в «Навигаторе по Царицыну» есть афиша событий и подсказки — указатели по территории музея-заповедника.
Цифровой туристический сервис Russpass помогает быстро и легко спланировать путешествие по России. Здесь можно забронировать отель, приобрести железнодорожные и авиабилеты, и многое другое. Сервис позволяет в несколько кликов составить индивидуальный маршрут по выбранным местам или воспользоваться готовым предложением. Сейчас на Russpass доступно свыше шести тысяч турпредложений по регионам России.
Сервис разработан по инициативе Правительства Москвы. Реализацию проекта курирует Комитет по туризму города Москвы совместно с Департаментом информационных технологий.