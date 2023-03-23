Какие турсервисы помогают знакомиться с историей города

Более 2,4 тысячи авторских маршрутов, аудиогидов, экскурсий и других возможностей для изучения московских достопримечательностей предлагает цифровой сервис Russpass, сообщила Наталья Сергунина, заместитель Мэра Москвы. Она отметила, что приложения и сайты многих городских музеев, парков и культурных центров тоже позволяют спланировать интересную прогулку и увидеть как популярные, так и малоизвестные здания и памятники.

Фото: Mos.ru Mos.ru

«На Russpass размещено уже больше 2,4 тысячи предложений для туристов. Это экскурсии и готовые маршруты, тематические подборки, описания достопримечательностей. Также многие культурные учреждения создают свои сервисы, которые помогают познакомиться с историей города», — рассказала Наталья Сергунина.

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На ресурсах одного из самых популярных культурно-познавательных проектов — «Узнай Москву» — можно найти 250 тематических маршрутов с интерактивной картой. Тут же собраны разная информация о достопримечательностях, фотографии, видео и описания свыше 2,2 тысячи строений и 690 памятников.

В последнее время в музеях востребованы аудиогиды. Например, посетители Дома Гоголя могут с их помощью послушать рассказ о жизни писателя. Библиотекари ТиНАО подготовили семь подкастов-путеводителей по городу Московскому, деревне Десне, поселкам Коммунарка, Ватутинки и Марьино, поселениям Внуковскому и Воскресенскому.

Виртуальные туры и прогулки с аудиогидами есть у ВДНХ, усадьбы Кусково, Музея космонавтики, Третьяковской галереи, Парка Горького, музеев Победы и Владимира Высоцкого и других ведущих экспозиционных площадок.

Есть и экскурсионные чат-боты. Например, «Прогулки со Львом-хранителем» проводит львенок — символ наследия столицы, а в «Навигаторе по Царицыну» есть афиша событий и подсказки — указатели по территории музея-заповедника.

Цифровой туристический сервис Russpass помогает быстро и легко спланировать путешествие по России. Здесь можно забронировать отель, приобрести железнодорожные и авиабилеты, и многое другое. Сервис позволяет в несколько кликов составить индивидуальный маршрут по выбранным местам или воспользоваться готовым предложением. Сейчас на Russpass доступно свыше шести тысяч турпредложений по регионам России.