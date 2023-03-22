Как туристу вести себя в Рамадан в мусульманских странах

С захода солнца 23 марта до вечера 21 апреля мусульмане будут соблюдать пост в священный месяц Рамадан. Как изменятся условия отдыха, что можно и что нельзя делать в этот период туристам на популярных курортах в мусульманских странах?

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Рамадан - месяц обязательного для мусульман поста. В Духовном управлении мусульман Казахстана поясняют, что он является одним из пяти столпов ислама. "В этот месяц все мусульмане держат пост в светлое время суток от рассвета до заката. В течение месяца Рамадан правоверные мусульмане в дневное время отказываются от приема пищи, питья, курения и интимной близости".

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Но туристы в арабских странах в это время поститься не должны.

В Турции и Египте в этот период все сервисы, такие как аптеки и магазины, функционируют как обычно, а кафе в городах открываются ближе к вечеру. Но при отелях все работает. РИА Новости цитирует сотрудников "Интуриста": "Персонал отеля может быть чуть более уставшим. Все голодные, никто не курит, не пьет кофе, но на сервисе это не сказывается. В священный месяц все стараются быть максимально добрыми, порядочными".

В таких странах Ближнего Востока, как Катар, Оман, Бахрейн, на время Рамадана в отелях будут работать только основные рестораны, уточняют в "Интуристе". Алкоголь, если он разрешен в гостинице, можно только заказать в свой номер.

Что касается ОАЭ, там с каждым годом ограничений все меньше.

"На территории отелей их практически нет, единственное - стараются избегать шума и громкой музыки", - сообщили агентству эксперты "Русского Экспресса".

Из уважения к традициям не рекомендуется есть и пить в общественных местах в дневное время, но это не касается отелей. В некоторых из них алкоголь разрешен лишь после 19.00, турфирмы рекомендуют уточнять эту информацию при бронировании. Но, например, в Абу-Даби бары закрывают на весь период поста, спиртное не продают. На Мальдивах Рамадан не касается туристов, если они проживают на островах-отелях.

Главные правила, которые стоит запомнить путешественнику: днем в общественных местах желательно воздерживаться от курения, приема пищи и воды, запрещено употреблять алкоголь за пределами отеля. И, конечно, нельзя тревожить верующих во время молитвы.

В священный месяц Рамадан все стараются быть добрыми

А чтобы проникнуться духом Рамадана, эксперты рекомендуют посетить так называемые рамадан-тенты, которые устанавливают на своей территории очень многие отели, особенно пляжные.

"Это палатки, украшенные по арабским мотивам. Там после захода солнца проводят ифтар - первый прием пищи после заката. Люди расслабляются, сидят часами, беседуют под звуки легкой арабской музыки и красиво проводят время", - цитирует популярный сайт Tourdom.ru эксперта по туризму Дмитрия Арутюнова.

По его словам, Рамадан - это время, когда богатые мусульмане помогают бедным. Считается, что распродажи, которые торговцы делают во время поста, воздадутся им сторицей.