Россиянам напомнили о правилах поведения в арабских странах

Эксперты отмечают, что женщинам не обязательно надевать паранджу, но при этом стоит избегать слишком обтягивающей одежды.

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МИД России ведет переговоры о безвизовом режиме с 11 арабскими странами. Тем временем эксперты рассказали российским туристам об основных правилах поведения в таких странах.

Отмечается, что российские дипломаты вскоре могут завершить переговоры, результатом которых станет открытие границ таких стран, как Бахрейн, Саудовская Аравия, Кувейт и Оман.

В данных странах путешественники бывают не так часто и многие местные жители не привыкли к ним. В связи с этим туристам в первую очередь не стоит забывать об определенном дресс-коде. Для иностранных граждан выбор одежды не является таким строгим, как для местных, однако туристам все же стоит тщательнее выбирать свой наряд при выходе на улицу и посещении общественных мест.

Эксперты отмечают, что женщинам не обязательно надевать паранджу, но при этом стоит избегать слишком обтягивающей одежды. Лучше остановить свой выбор на свободных и длинных платьях. При этом можно носить и свободные брюки. Для мужчин основным правилом дресс-кода является выбор шорт, длина которых не выше колен.