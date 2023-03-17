Турист перечислил вредную перед полетом еду

Российский тревел-блогер и путешественник перечислил список продуктов, употребление которых перед полетом может нанести вред организму. Советами он поделился в личном блоге TravelManiac на платформе «Дзен».
Россиянин отметил, что некоторая еда на борту самолета, а именно на высоте, воспринимается организмом иначе. В первую очередь мужчина призвал в день перелета избегать блюд из бобовых, фасоли, нута, гороха и квашеной капусты. По его словам, в отелях туристам часто подают на завтрак запеченные бобы, лобио или хумус, от которых придется отказаться.
«Почти гарантированно эти продукты приведут к вздутию живота и активному метеоризму. Окружающие пассажиры, как вы понимаете, будут совсем не рады», — объяснил блогер.
Также тяжесть в желудке, вздутие и, возможно, позывы к диарее могут вызвать бананы, дыня и кукуруза. Не менее опасными продуктами путешественник назвал чеснок и большое количество сырого лука.
«Причина, почему эти продукты вызывают такие реакции, — пониженное давление в салоне, из-за чего естественные газы в желудке и кишечнике увеличиваются в объеме», — добавил россиянин.