Женщина нашла способ тайно пронести в самолет большой чемодан

«Вижу, что эта дама спрятала сумку под куртку. Но она слишком смелая и уверенная в себе — этот чемодан идет вдобавок к трем сумкам, что она уже несет с собой на борт. Восхищаюсь этой независимой женщиной, как и всеми, кому удается обхитрить правила авиакомпаний», — похвалил он придуманный пассажиркой способ.