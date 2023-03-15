Российская тревел-блогер Саша Коновалова раскрыла самый бюджетный способ бронировать отели в Турции и Египте — по ее словам, искать варианты проживания на отдыхе выгоднее через туроператоров. Своими рекомендациями она поделилась в личном блоге на платформе «Дзен».

По словам девушки, раньше она была уверена, что бронировать проживание напрямую через гостиницу выгоднее, чем приобретать путевки.

«Мне казалось, что туроператоры и сервисы вроде Booking должны накидывать какую-то комиссию, чтобы не работать себе в убыток. Я думала, что всех перехитрю, если буду бронировать проживание через ресепшн или сайт конкретного отеля. В Турции я пообщалась с представителями туристической сферы и выяснила, что все работает по-другому», — рассказала она.

Как пояснила автор блога, отечественные туроператоры заранее выкупают «оптом» места в отелях по оговоренным ценам, а потом перепродают их туристам по более высокой стоимости. При этом отели отдают туроператорам большое число мест по максимально низким ценам и, пытаясь компенсировать потерю дохода, часто завышают цены на прямое бронирование на 20-50 процентов.

В качестве примера россиянка привела свой недавний отдых в Египте: она забронировала проживание в пятизвездочном Old Palace Resort в Хургаде за 1960 долларов на семь дней, в то время как недельную путевку в этот же отель без перелета туроператоры продают за 720 долларов.

«Это не единичный случай, а лишь один из множества примеров. В Турции я несколько раз писала отелям напрямую и уточняла стоимость проживания на "все включено" на определенные даты. Цена всегда была заметно выше, чем у российских туроператоров, — заключила она. — Кроме того, при бронировании через российские сервисы мы с вами можем оплачивать свой отдых с рублевых банковских карт. А вот при бронировании напрямую надо тратить наличные доллары или евро».