Как правильно выбрать переноску для собаки

Переноска - это важный элемент, если мы хотим путешествовать со своей собакой, брать ее с собой в отпуск или безопасно и без проблем доставить к ветеринару.

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Чтобы транспортировка была максимально комфортной для вашего питомца, нужно выбрать для этого наиболее подходящую переноску. Расскажем, как сделать правильный выбор.

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Не все собаки положительно переносят переноску, поэтому очень важно попытаться найти баланс между заботой об их безопасности и тем, чтобы они пережили поездки без дополнительного стресса. Чтобы питомец более комфортно переносил поездку в переноске, положите в нее одеяло в холодное время года или охлаждающий коврик в жаркие месяцы.

Виды переноски для собак

Рассмотрим, какие модели переносок бывают.

1. Классическая переноска, идеально подходящая для поездок на машине и на других видах общественного транспорта.

Это наиболее распространенный вариант как для тех, кто регулярно ездит на личном автомобиле, так и для тех, кто пользуется общественным транспортом. Также такая переноска понадобится при желании путешествовать с питомцем на самолете.

Помимо прочности и наличия водонепроницаемого и жесткого пола, он имеет боковые отверстия для правильной вентиляции, а также решетчатую дверцу, которая может быть передней или боковой. Одна деталь, которую мы должны учитывать в зависимости от размера нашего животного: очень важно, чтобы его голова не пролезала в щели.

Она также идеально подходит для коротких поездок, например, для посещения ветеринара.

2. Переноска мешочного типа, идеально подходящая для маленьких собак или щенков и для коротких прогулок.

Переноска для собак чрезвычайно практична и удобна в переноске. Он имеет ручки для переноски, как если бы это была спортивная сумка, а также имеет отверстия в разных местах для облегчения доступа к животному. По своим характеристикам он подходит только для маленьких собак и настоятельно рекомендуется для щенков. Чтобы она была безопасной, она не может быть полностью закрытой, поскольку в противном случае в ней не было бы необходимой вентиляции.

Она не рекомендуется для поездок на автомобиле, а также не допускается в общественном транспорте, таком как автобусы дальнего следования.

3. Тип рюкзака, вариант, который следует учитывать при выборе переноски для собак, если она маленькая и мы хотим брать ее с собой куда угодно.

Еще один идеальный вариант для маленьких и любознательных собак! Этот тип переноски предназначен для того, чтобы наши пушистые питомцы небольшого размера сопровождали нас на прогулках и маршрутах; они призваны облегчить их передвижение и предотвратить усталость.

Также при выборе переноски следует учитывать размер и вес собаки. Для того, чтобы правильно подобрать средство транспортировки, измерьте длину, высоту, а также ширину питомца. В правильной переноске собака должна иметь возможность двигаться, хотя бы немного, а также вставать в полный рост, не упираясь ушами в верх переноски, и вытягивать лапы.