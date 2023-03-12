Турагенты рассказали об акциях раннего бронирования туров в Турцию

Акции раннего бронирования туров на летний сезон у многих туроператоров действуют до конца марта. Представители розницы поделились с редакцией TourDom.ru подробностями спецпредложений, которыми они пользуются, заказывая туры в Турцию.

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До 31 марта при бронировании пакетных туров у Pegas Touristik можно сделать 10%-ную предоплату в течение 3 дней с момента подтверждения заявки. Полную сумму за тур туристы должны внести за 10 банковских дней до вылета. Акция действует на период заездов с 1 апреля по 31 октября.

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Что касается бесплатной отмены поездки – за сколько дней до вылета она возможна и каков будет штраф за отказ от тура – информации об этом в условиях бронирования нет. «Туроператор рассчитывает сумму возможных фактически понесенных расходов (ФПР) в каждой индивидуальной заявке отдельно», – пояснили в турагентстве.

У туроператора Fun & Sun спецпредложение по раннему бронированию действует также до конца первого весеннего месяца. Первый взнос составляет 20%. Полную стоимость клиенты внесут за 2 недели до вылета.

Условия отказа от поездки также посмотреть не удалось.

«Написано, что аннуляция согласно договору, нажимаешь – и там ничего», – сообщил редакции один из турагентов, сотрудничающих с туроператором.

Он пояснил, что при обычном заказе тура компания удерживает минимальный ФПР при отмене поездки более чем за 21 день до даты вылета. «Можно предположить, что эти условия действуют у туроператора и при раннем бронировании».

В компании One Touch & Travel акция также продлится до 31 марта. Спецпредложение касается дат заезда с 1 апреля по 31 октября при перелете чартерными рейсами на Анталийское побережье. Размер предоплаты у туроператора минимален – 10% стоимости тура в течение 3 банковских дней после подтверждения. Оставшуюся часть необходимо перечислить за 10 рабочих дней до вылета.

Тур можно отменить без штрафных санкций не позднее чем за 3 недели до отправления. Не позднее 10 дней до вылета допускается частичная замена фамилий туристов без ФПР.