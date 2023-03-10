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2 часа назад

Как не заразиться кишечной инфекцией в отпуске

Мария Каткова

Заболевания кишечника и органов ЖКТ — одна из самых распространенных проблем на отдыхе. Часто люди расслабляются во время путешествия и забывают об элементарных мерах безопасности. Так, многие люди не моют фрукты и употребляют продукты из сомнительных мест.

Как не заразиться кишечной инфекцией в отпуске
Фото: UnsplashUnsplash

О правилах, которые помогут не заразиться кишечной инфекцией в отпуске — в материале “Рамблера”.

Носите с собой антисептик

Антисептик должен лежать в каждой вашей сумке, в том числе и пляжной. Не во всех заведениях есть туалеты и раковины с гигиеническими средствами, да и не все люди стоят и моют руки пресловутые 20 секунд. Если вы захотите съесть что-то на ходу, то вам пригодится антисептический гель. Он удалит с ваших рук бактерии и вы сможете спокойно наслаждаться своим блюдом.

Мойте фрукты и овощи

Чувство, когда вы идете на пляж и по дороге покупаете фрукты — бесценно. Но не стоит забывать, что все фрукты и овощи нужно обязательно мыть, и здесь есть несколько вариантов. Вариант первый: воспользоваться общественным туалетом, а точнее раковиной. Вариант второй: использовать питьевую воду. Даже если у вас нет с собой воды, можно купить небольшую бутылку и промыть ей фрукты или ягоды. Даже такое элементарное действие может вас обезопасить.

Когда кишечная палочка убивает

Не пейте воду из незнакомых источников

В туристических местах можно найти питьевые фонтаны, где можно бесплатно набрать воду в бутылку. Оттуда можно спокойно пить воду, а вот набирать ее из незнакомых источников, фонтанов и водоемов точно не стоит. Дело в том, что даже в горной реке могут быть вредоносные микроорганизмы, от которых ваш кишечник точно не будет в восторге.

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