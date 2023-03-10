Бесплатная путевка в санаторий: кому положена и как получить

В России вырос спрос на отдых в санаториях. В Ассоциации туроператоров связывают этот факт с интересом как к оздоровлению, так и к внутреннему туризму. О том, кому необходим такой отдых, кто имеет право на бесплатное лечение и какие санатории в России пользуются наибольшей популярностью, — в материале «Вечерней Москвы».

Фото: Вечерняя Москва Вечерняя Москва

Кому показан отдых в санатории

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Кандидат медицинских наук Андрей Кондрахин в беседе с «Вечерней Москвой» отметил, что отдых в санатории помогает оздоровить организм.

"Лечение в санаториях подкрепляет организм и дает ему возможность стабилизироваться в условиях, как мы говорим, враждебной окружающей среды: на современного человека сильно влияют стрессы, неправильное питание и т. д. Отдых в санатории показан тем пациентам, у которых есть различные заболевания, но при этом нет обострения хронических заболеваний. Люди также ездят в санаторий после перенесенных тяжелых состояний: например, операции, травмы или других сопутствующих проблем", — пояснил специалист.

Как отметил эксперт, чтобы люди не ухудшили свое здоровье в санатории, придумана санаторно-курортная карта. Перед выездом здоровье человека проверяют, у него также берут анализы. В результате заполняется карта и подбирается такое лечение, чтобы организм стал достаточно крепким на весь оставшийся год.

Кто может получить бесплатную путевку

У некоторых категорий граждан есть возможность поехать на оздоровительный отдых бесплатно, заметил эксперт. Среди них:

люди, которые перенесли тяжелые инфекции или операции;пенсионеры;инвалиды первой и второй группы;дети.

Специалист подчеркнул, что на лечение в санаторий направляет врачебная комиссия. Льготникам для подтверждения возможности бесплатного лечения понадобится документ, дающий право на льготу, отметил эксперт.

Как поехать за свой счет

В случае самостоятельной поездки в санаторий человек все равно должен пройти предварительное обследование, подчеркнул Кондрахин.

"Человек имеет право поехать в санаторий за свой счет и без направления врачебной комиссии. Но, если он не оформит санаторно-курортную карту, независимо от оплаты, ему имеют право официально отказать, потому что за его здоровье отвечает учреждение. Санаторно-курортное лечение предполагает лечение определенными природными ресурсами: водой, воздухом и т. д. При определенных заболеваниях это может приводить к обострению. Поэтому заполнить санаторно-курортную карту и оценить состояние здоровья нужно обязательно", — заключил врач.

Какие санатории популярны

В России пользуются популярностью санатории на юге государства: в Кисловодске, Минеральных Водах, Сочи, Геленджике, Пятигорске, Ессентуках и других городах.

Например, в Сочи находится санаторий «Заполярье», функционирующий свыше полувека. Помимо стандартной программы, для гостей здесь найдется большое количество других развлечений: рестораны, фитнес-клуб, аквапарк, бильярд, боулинг и др. А в городе Горячий Ключ расположен одноименный санаторий, являющийся одним из самых старых во всем Краснодарском крае. Развлечений здесь сравнительно немного, зато в лечении активно используются термальные и минеральные воды. Также тут применяются аппаратная физиотерапия, иглоукалывание, лечебная физкультура и другие процедуры.

Санатории есть и недалеко от столицы. Например, подмосковный санаторий «Архангельское» находится напротив одноименного музея-усадьбы. Это учреждение соседствует с большим парком, дворцом, оранжереями и другими местными достопримечательностями. В оздоровлении применяются лечебные ванны, мануальная терапия и другие виды процедур.

Основанный сразу после Великой Отечественной войны «Городецкий» санаторий находится недалеко от Нижнего Новгорода. Санаторий расположен в лесу, основа лечебной базы — минеральные воды и торфяные грязи. Этот санаторий подойдет тем, кому нравится спокойный отдых. В основе развлекательной программы — танцы, концерты, прогулки и т. д. Хотя тут также можно посетить бассейн или отправиться кататься на катере.