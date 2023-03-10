Блогер назвал действенный способ познакомиться со стюардессой

«Вообще все напитки, которые у них есть — все соки, воду с газом и без газа, колу, спрайт, вино и что там у нее есть еще. А затем, через время, отправляйтесь в хвостовую часть салона, где стюардессы проводят большую часть своего времени, и поблагодарите за прекрасные напитки. В итоге — желанный номер телефона», — рассказал блогер.