Психолог перечислила способы успокоить плачущего в самолете ребенка

Ребенок чувствует состояние родителей, поэтому, находясь в самолете с детьми, взрослым нужно сохранять спокойствие. Существуют и другие способы сделать перелет легче для ребенка: например, дать ему любимую игрушку, рассказала «Вечерней Москве» психолог Наталья Панфилова.

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«С маленькими детьми действительно бывает иногда сложно, потому что их может что-то на физиологическом уровне беспокоить – просто от перепада давления или еще какого-то дискомфорта. Это действует на нервную систему ребенка – он раздражается и начинает капризничать, плакать», – заявила психолог.

Она отметила, что на поведение маленьких детей влияет состояние их родителей. Если мать тревожится, то ребенку также может стать некомфортно. Поэтому перед полетом с детьми взрослым важно успокоиться.

Если ребенок капризничает, не стоит прямо говорить ему прекратить. Можно, например, ласково прижать его к себе. В полет можно взять игрушку, которая нравится ребенку. По словам психолога, детям нужно объяснить, что, если им будет страшно, они смогут обнять эту игрушку.

«Если ребенок не грудной, то с ним можно разговаривать о полете. Например, можно заранее его предупредить, что перед полетом нужно будет ехать в такси, объяснить, что в аэропорту родители могут быть очень заняты», – порекомендовала Панфилова.

Также психолог посоветовала родителям с маленькими детьми выезжать в аэропорт заранее. Это даст ребенку возможность привыкнуть к меняющейся обстановке.